Geheimklausel : Vertrag von St. Paulis Sebastian Ohlsson hat sich verlängert

Er ist wieder an Bord. Nach zwei Spielen Pause hat sich Sebastian Ohlsson beim Sieg gegen Sandhausen zurückgemeldet in seinem Revier: der Startelf. Der Schwede ist St. Paulis Mr. Zuverlässig und einer der absoluten Leistungsträger im Team der Kiezkicker – und das wird der Rechtsverteidiger noch eine ganze Weile bleiben.



Nach allem, was bislang bekannt ist, müssten sich Ohlsson und der Kiezklub derzeit in einem regen Austausch befinden. Offiziell läuft der Vertrag des 27-Jährigen aus. Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit gibt es jedoch nicht und es wird sie auch nicht geben. Sie sind schlichtweg nicht nötig.



Ohlssons Vertrag bei St. Pauli hat sich automatisch verlängert

Nach MOPO-Informationen hat sich der Vertrag mit Ohlsson bereits automatisch um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Grund dafür ist das Erreichen einer bestimmten Anzahl von Einsätzen in der Vorsaison, in der der zweikampf- und laufstarke Verteidiger 24 Spiele bestritten hat, alle von Beginn an. In dieser Spielzeit sind es bislang 17 Einsätze. Für Kontinuität auf der rechten Seite der Viererkette ist also gesorgt.



Gut für St. Pauli, denn mit seinen starken Leistungen hat der Rechtsfuß durchaus auch das Interesse anderer Vereine geweckt. Der frischgebackene Vater (Freundin Emma brachte vor drei Wochen Tochter Lykke zur Welt) weiß aber auch, was er am Kiezklub und an Hamburg hat.

St. Paulis Sportchef Bornemann lobt Sebastian Ohlsson

Die gegenseitige Wertschätzung ist groß. Trainer Timo Schultz bezeichnet das ruhige Nordlicht gerne als „Musterprofi“. Für Sportchef Andreas Bornemann ist der Rechtsfuß „ein richtig guter Spieler, verlässlich, stabil, belastbar und dazu ein wirklich guter Typ. Er passt einfach super zu St. Pauli“.

In eineinhalb Saisons hat sich Ohlsson, den der Kiezklub im Sommer 2019 kurz vor Ende der Transferperiode für knapp 300.000 Euro Ablöse vom IFK Göteborg verpflichtet hatte, kontinuierlich weiterentwickelt, was man in den vergangenen Jahren nicht über viele Spieler der Braun-Weißen sagen konnte. Die anfangs durchaus auch kritisch gesehene Investition hat sich ausgezahlt.



„Sebastian ist ein absoluter Stammspieler, der die Mannschaft besser macht“, sagt Bornemann zur MOPO. „Wir sind froh, dass wir ihn haben.“ Mindestens bis Sommer 2022.