Gegner reist extra aus Kroatien an: St. Pauli will bei Generalprobe endlich treffen

Langsam wird es ernst. Am Sonnabend steht St. Paulis letztes Testspiel vor dem Saisonstart gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende (16.7.) an und die bisherigen beiden ernstzunehmenden Gegner Holstein Kiel und Silkeborg zeigten auf, dass die Mannschaft noch Arbeit vor sich hat(te).

Selbige liegt nun hinter der Mannschaft von Timo Schultz, hochkonzentrierte und thematisch sehr vielfältige im Trainingslager in St. Leonhard. Nun stellt sich die Frage: Ist St. Pauli bereit?

St. Paulis Testspiel gegen NK Istra findet in Moos statt

Einen diesbezüglichen Eindruck wird das Spiel gegen NK Istra aus Kroatien vermitteln. Der Gegner reist extra nach Südtirol an, um für den Kiezklub den Sparringspartner zu mimen. St. Pauli will nach den Nullnummern gegen Kiel (0:2) und Silkeborg (0:2) endlich mal wieder treffen, da herrschte das zuletzt größte Verbesserungspotenzial, daran ändert auch das 13:0 gegen den Kreisligisten Hetlingen zum Auftakt nichts Entscheidendes.

Das könnte Sie auch interessieren: „Alles ist perfekt“: Warum Afeez Aremu bei St. Pauli endlich glücklich ist

Weil der Rasen im Nestelstadion des ASC Passeier unter dem Training litt, findet das Spiel im zehn Kilometer entfernten Moos statt. Anstoß zur Generalprobe ist um 15 Uhr.