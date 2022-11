Irvine gegen Frankreich: Start für Hamburgs einzigen WM-Kicker

Am Dienstag (20 Uhr, ZDF) startet Hamburg in die WM. Klingt komisch, ist aber so. St. Paulis Kapitän Jackson Irvine ist der einzige in der Hansestadt spielende Fußballer beim umstrittenen Wüsten-Turnier. Der Mittelfeldmotor hat sich mit dem australischen Nationalteam einiges vorgenommen.

„Alles ist möglich“, sagt Irvine vor seiner zweiten WM. „Meine Einstellung ist es, in jedes Spiel mit der festen Überzeugung zu gehen, es zu gewinnen.“ Zum Auftakt treffen die „Socceroos“ in der Gruppe D auf Weltmeister Frankreich. Die weiteren Gegner: Tunesien (26.11.) und Dänemark (30.11.).

St. Paulis Jackson Irvine kennt zwei Gegner nur zu gut

Kurios: Bereits bei der WM 2018 waren Frankreich und Dänemark Vorrundengegner der Aussies, dazu Peru. Die Peruaner wiederum hat Australien in den diesjährigen WM-Playoffs ausgeschaltet.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Boss mit klaren Worten

Anders als vor vier Jahren in Russland, wo Irvine beim Vorrunden-Aus der Australier nur Einwechselspieler war, zählt er diesmal zu den Leistungsträgern. Sein Team träumt von der K.o.-Runde – es wäre der größte Erfolg seit dem Achtelfinale bei der WM 2006 in Deutschland.