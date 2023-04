St. Pauli vor Rückkehr zur Flügelzange: Metcalfe mit Vorsprung auf Saad

An der taktischen Umstellung hat es nicht gelegen, dass der FC St. Pauli die letzten beiden Spiele verloren hat. Ab Minute 30 gegen Braunschweig (1:2) und vom Anpfiff weg beim HSV (3:4) hatte Fabian Hürzeler die Grundformation marginal verändert, gegen Bielefeld wird der Coach vermutlich zur Erfolgsvariante der zehn Partien zuvor zurückkehren.

Oladapo Afolayan, eigentlich auf der linken Außenbahn zu Hause, hatte in den erwähnten Partien über die rechte Seite agiert. Im Derby oblag Marcel Hartel die Besetzung des linken Korridors, weil Afeez Aremu stattdessen im zentralen Mittelfeld rangedurft hatte. Auf Kosten von Connor Metcalfe, der sich im Volkspark zunächst auf der Bank wiedergefunden hatte.

Erneutes Lob für St. Paulis Elias Saad

Mit seiner Leistung nach Einwechslung aber bewarb sich der Australier für eine Rückkehr in die Startelf. Vermutlich also bekommt St. Pauli gegen die Arminia wieder Flügel mit Metcalfe auf rechts und Afolayan auf links – und einem Trumpf auf der Bank in der Hinterhand.

„Elias hat genau wie die anderen Spieler auch eine positive Entwicklung genommen, vor allem im Defensiv-Verhalten“, sagte Hürzeler in Bezug auf Elias Saad, der gegen den HSV getroffen und schon gegen Braunschweig für Elan gesorgt hatte: „Dadurch, dass er in den letzten Spielen zum Einsatz gekommen ist, sieht er ja, dass wir ihm vertrauen.“