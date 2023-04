Warum St. Paulis Rekord-Trainer Hürzeler in Düsseldorf gefragt ist

Der Mittwoch wird ein stressiger für Fabian Hürzeler. St. Paulis Coach, eh einer der gefragtesten Menschen aktuell im hiesigen Fußball-Bereich und unter anderem am vergangenen Sonntag im „Sportclub“ im NDR-Fernsehen zu Gast, hat reichlich Programm – mit honorigem Abschluss.

Bereits um 8.45 Uhr ruft die Pflicht, am Millerntor steht die turnusmäßige Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstagabend in Heidenheim an. Aus dem Stadion geht es für den 30-Jährigen dann weiter an die Kollaustraße, wo sein täglich Brot in Form einer Trainingseinheit wartet. Das Highlight des Tages aber steigt in Düsseldorf.

St. Paulis Fabian Hürzeler beendet Fußballlehrer-Ausbildung

Am Abend findet am Rhein die Abschlussveranstaltung des DFB-Fußballlehrer-Lehrgangs 2022 statt. Wie die übrigen 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird Hürzeler, der bekanntlich mit neun Siegen am Stück einen neuen Rekord für Zweitliga-Novizen aufgestellt hat, dort erfahren, ob er die Abschlussprüfung bestanden hat (wovon auszugehen ist).

Das könnte Sie auch interessieren: Eric Smith und seine Derby-Sorge

Was es im Vergleich zu vorherigen Kursen dieser Art nicht mehr gibt, sind Noten. Daher fällt auch die Krönung eines Jahrgangsbesten aus. Prominenz wird dennoch gehäuft zugegen sein, unter anderem Rudi Völler wird als Gast erwartet.