Die persönliche Bestmarke hat Guido Burgstaller in der Tasche, aber wer den enormen Ehrgeiz des Sturm-Routiniers kennt, der ahnt, dass der Österreicher wohl nur zufrieden sein wird, wenn seine Tore St. Pauli in die Bundesliga befördert haben. Dafür braucht es noch mehr Burgstaller-Buden. Sogar St. Paulis Torrekord ist möglich.

Eiskalt hatte der 32-Jährige auch seinen vierten Elfmeter der Saison zur 1:0-Führung in Sandhausen verwandelt. Dass es nicht mehr wurde als ein mageres und frustrierendes 1:1, war nicht Burgstaller anzukreiden. Er hatte den Strafstoß herausgeholt, Verantwortung übernommen und geschossen und später die von Marcel Hartel vergebene Großchance zum 2:0 vorbereitet.

FC St. Pauli: Guido Burgstaller knackt Tor-Bestmarke

Mit seinem Tor beendete Burgstaller seine längste Durststrecke in dieser Saison: Fünf Spiele, 520 Minuten. Saisontor Nummer 18 bedeutete zugleich einen neuen persönlichen Rekord in Liga zwei. So oft wie in seiner fünften Spielzeit im deutschen Unterhaus hat er noch nie getroffen – und es sind ja noch vier Spiele.

Wollen die Kiezkicker im Saisonendspurt noch etwas Großes reißen, brauchen sie weitere Treffer ihres Topstürmers. In der Rückrunde hat Burgstaller bislang nur vier Treffer erzielt – zu wenig für seine eigenen Ansprüche und zu wenig für die Kiezkicker, die sich in den letzten Wochen mit dem Toreschießen schwertun.

Burgstaller könnte St. Pauli-Rekord von Marius Ebbers einholen

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die nun beendete Torflaute dem gestandenen Vollprofi schlaflose Nächte bereitet und ihn gehemmt hat, aber auch jahrelange Erfahrung sollte nicht verhindern, dass ihm ein Torerfolg noch mal einen Schub gibt für den Endspurt.

Burgstallers persönlicher Rekord hat durchaus vereinshistorische Dimensionen. 18 Tore für St. Pauli hatte zuletzt Daniel Ginczek in der Saison 2012/13 erzielt. Die braun-weiße Bestmarke in diesem Jahrtausend hält Marius Ebbers, der in der Spielzeit 2009/2010 stolze 20 Tore erzielte – und St. Pauli damit in die Bundesliga schoss. Das kann Burgstaller auch noch schaffen. Beides. Es hängt zusammen.