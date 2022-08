Früher Feierabend: Dieses St. Pauli-Duo schont Schultz für Rostock

Zumindest in personeller Hinsicht scheint der FC St. Pauli für die brisante Partie am Sonntag bei Hansa Rostock hervorragend gerüstet, auch wenn zwei Profis beim Training am Mittwoch etwas kürzer traten.

Leart Paqarada und Afeez Aremu waren nicht mehr dabei, als es im letzten Drittel der Einheit zur intensiven Spielform kam. Der Linksverteidiger, der sich in brillanter Verfassung befindet, und der gegen Magdeburg eingewechselte Sechser drehten zusammen noch ein paar lockere Runden, ehe sie gut 20 Minuten vor dem großen Rest Feierabend machen durften.

Sorgen um ihre mögliche Einsatzfähigkeit muss man sich aber nicht machen, vielmehr handelte es sich um Belastungssteuerung der leicht angeschlagenen Spieler. Fehlen wird lediglich Adam Dzwigala, der aber auch wieder im Lauftraining ist.