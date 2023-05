„Freut uns sehr“: FC St. Pauli vor besonderer Auszeichnung

Sportlich wird St. Pauli auch kommende Saison im Unterhaus antreten, zumindest das Geläuf am Millerntor verdient sich jedoch das Prädikat „erstklassig“. Denn St. Paulis Rasen hat gute Chancen, in diesem Jahr von der DFL mit dem begehrten „Pitch of the Year“-Award in Liga zwei ausgezeichnet zu werden, befindet sich im engeren Kreis.

„Dass wir uns mittlerweile auf einem Niveau bewegen, das uns sogar in den Kreis der Anwärter für den Titel ,Pitch of the Year‘ bringt, freut uns sehr“, so Sportchef Andreas Bornemann auf MOPO-Nachfrage.

Rasen des FC St. Pauli ist Anwärter für „Pitch of the Year“

Die Auswahl basiert einerseits auf sportlichen Kriterien, nach denen Profis und Schiedsrichter nach Spielen die Rasenverhältnisse bewerten, hinzu kommt die Auswertung von Messdaten.