Fragezeichen beseitigt: St. Pauli-Trainer mit Wunschelf zum Derby in den Volkspark

Als Matt Penney am Dienstagvormittag Luca Zander knallhart beim Training an der Kollaustraße umgesenst und am Sprunggelenk verletzt hatte, musste man befürchten, dass der Rechtsverteidiger ausfällt. Doch gestern gab es die Entwarnung. Der 24-jährige Ex-Bremer ist wieder fit.

Jos Luhukay kann also mit seiner Wunschelf zur Derby-Revanche antreten. Das freut den Niederländer, der seit Wochen versucht, seine Stammformation so selten wie möglich zu verändern.

Luhukay: Luca Zander ist "absolut einsatzfähig"

Der 56-jährige Fußballlehrer: "Luca ist absolut einsatzfähig. Er hat leicht was mitbekommen, aber wir haben keine Befürchtungen, dass es bei den letzten zwei Trainingseinheiten gut geht für Samstag."

Das bedeutet, dass der Coach seine eingespielte Abwehr nicht für das Duell gegen den HSV umbauen muss. Offenbar hat die medizinische Abteilung der Braun-Weißen ganze Arbeit geleistet, denn Zander war nach seinem Trainingsunfall mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine gehumpelt.

Für Lawrence kommt das Derby zu früh

Während er es noch rechtzeitig geschafft hat, braucht James Lawrence noch Zeit. Der Waliser war im Dezember am Meniskus operiert worden, kehrte erst zu Wochenbeginn wieder zurück in den Alltag.

Luhukay: "James wird noch nicht zum Kader gehören. Er hat letzten Montag das Mannschaftstraining voll aufgenommen, aber er braucht auch erst mal ein paar richtig gute Trainingseinheiten."

Vielleicht, so Luhukay, könnte es der Leihspieler bis zum nächsten Heimspiel gegen Osnabrück am 1. März schaffen: "Aber das ist auch davon abhängig, wie diese und die nächste Woche für ihn verlaufen."