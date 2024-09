Keine Punkte, kein Pro­blem? Natürlich schmecken dem FC St. Pauli die zwei Niederlagen ohne Torerfolg zum Start in die Bundesliga-Saison nicht, aber für aufkommende Alarmstimmung gibt es wenig Verständnis. Schon werden Stimmen laut, der Kiezklub hätte auf dem Transfermarkt viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen – mit dem Argument, es seien ja jede Menge Millionen aus Verkäufen verfügbar, auf denen der Kiezklub sitze. Ein Trugschluss. Die berechtigte Frage aber ist: Wo sind die Rekord-Transfereinnahmen der letzten Jahre geblieben und was passiert noch mit ihnen? Was bedeutet das für den Kampf um den Klassenerhalt, die braun-weißen Chancen und die Zukunft?