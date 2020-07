Fernsehgelder: Niveau gehalten: So viel TV-Kohle kassiert St. Pauli

Die Klasse gehalten, das Niveau in Sachen TV-Geld ebenfalls: Der FC St. Pauli führt die untere Hälfte der 2. Liga im Ranking an, steht auf Platz zehn aller künftigen Klubs im Unterhaus für die Saison 2020/21.

11,51 Millionen Euro fließen in die Kassen des Kiezklubs, in der vergangenen Saison war die Summe um wenige hunderttausend Euro geringer. Seinerzeit hatte die Last-Minute-Niederlage am letzten Spieltag in Fürth richtig Zaster gekostet, damals verloren die Hamburger dadurch rund zwei Millionen Euro. In der nun abgelaufenen Saison durfte man dadurch, dass man stetig im unteren Tabellendrittel beheimatet gewesen ist, keine signifikante Steigerung erwarten.

Die Top Drei bekommen nahezu doppelt so viel wie St. Pauli

Die Lücke, die zu den Top Drei der Liga klafft, ist schon erheblich: Der HSV, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 als Branchenprimus mit 22,46 Millionen Euro liegen über der 20-Millionen-Euro-Grenze. Schlusslicht ist Aufsteiger Würzburger Kickers mit 7,49 Millionen Euro.