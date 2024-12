St. Pauli – Werder im Liveticker: Blessins Aufstellung ist da

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli empfängt Werder Bremen zum Nordduell am Millerntor. Die Kiezkicker zeigten in der vergangenen Woche eine äußerst beachtliche Leistung gegen Bayer 04 Leverkusen und mussten sich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nun ist die Mannschaft von Alexander Blessin heiß auf den zweiten Heimsieg der Saison. Die Gäste aus Bremen konnten sich ihrerseits am letzten Spieltag nur knapp mit 1:0 gegen den VfL Bochum durchsetzen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker