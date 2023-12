St. Pauli – Wiesbaden im Liveticker: Werden die Kiezkicker Herbstmeister?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli empfängt den SV Wehen Wiesbaden zum letzten Pflichtspiel des Jahres am heimischen Millerntor. Die Kiezkicker könnten sich nach ihrem 1:1 gegen Osnabrück nun mit Verspätung die Herbstmeisterschaft sichern. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler möchte sich nach zwei Unentschieden in Folge endlich wieder einmal drei Punkte sichern. Die Wehener mussten am vergangenen Wochenende eine 1:3-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig hinnehmen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Verpassen Sie keine Sekunde im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker