St. Pauli – Union Berlin 2:0: Guilavogui trifft doppelt – Sorgen um Weißhaupt

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli könnte gegen Union Berlin ganz wichtige drei Punkte im Abstiegskampf holen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim könnten die Hamburger die Köpenicker in der Tabelle überholen. Sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz wären ein komfortables Polster. Doch die Eisernen reisen mit Selbstvertrauen ans Millerntor. Gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es ein überraschendes 2:1. Der erste Sieg unter Neu-Trainer Steffen Baumgart. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker

79. Min Kevin Volland geht ins Laufduell mit Hauke Wahl, stand aber zuvor im Abseits. Freistoß für die Kiezkicker.

78. Min Jetzt ist der Moment gekommen. Weißhaupt verlässt das Spielfeld und macht Platz für Afolayan.

77. Min Alexander Blessin wartet aber noch eine Berliner Ecke ab. Die wird nicht gefährlich.

76. Min An der Seitenlinie gibt es Bewegung. Oladapo Afolayan wird wohl für Weißhaupt kommen.

74. Min Bei Noah Weißhaupt sieht es anders aus. Die Freiburger Leihgabe zeigt an, dass sie raus muss.

72. Min Für Haukle Wahl kann es unterdessen weitergehen.

71. Min Steffen Baumgart zieht alle Register und tauscht doppelt. Skarke und Rothe kommen für Haberer und Skov.

70. Min Hauke Wahl bleibt nach einem Luftzweikampf mit Hollerbach am Boden liegen und muss behandelt werden.

69. Min Juranovic bringt eine Flanke von der rechten Seite und Sands fälscht noch ab. Am Fünfmeterraum kann sich im Getümmel aber niemand durchsetzen.

68. Min Es häufen sich die intensiven Zweikämpfe im Mittelfeld. Aus der Unordnung könnten sich auf beiden Seiten Gelegenheiten entwickeln.

66. Min Noah Weißhaupts Schuss wird von Doekhi abgefälscht und tropft gegen den rechten Pfosten.

65. Min Diogo Leite erobert den Ball von Guilavogui und spielt anschließend wieder auf Schwolow.

63. Min An der Seitenlinie berät sich Alexander Blessin mit seinen Assistenten, wie man die nächsten Minuten angehen will.

62. Min Haberer treibt den Ball über den rechten Flügel nach vorne, aber dann fehlt es im Zentrum an einem Abnehmer.

60. Min Volland und Vertessen kommen für Jordan und Querfeld.

59. Min Union hat gerade zwar mehr Ballbesitz, aber die besseren Chancen haben die Kiezkicker. Jetzt tun sich auch nach und nach die Räume zum Kontern auf.

57. Min Haberer tritt Boukhalfa mit deutlich zu spät gegen den Fuß. Schmerzhafte Szene, aber der Hamburger kann sofort weiterspielen.

56. Min Doekhi spielt den nächsten langen Ball auf Hollerbach und legt deutlich zu viel Kraft in die Flanke. Der Ball segelt über die Grundlinie.

55. Min James Sands ist jetzt auf die Innnenverteidigerposition gerückt. Dafür ist Boukhalfa eine Etage höher geschoben.

54. Min Aus dem Halbfeld versucht es Union mit dem nächsten Standard. Nikola Vasilj ist mit der Faustabwehr zur Stelle.

53. Min Mal sehen, wie die Reaktion der Baumgart-Truppe nun ausfällt. Mit dem Ball gelingt den Rot-Weißen noch wenig.

52. Min St. Pauli bestraft Union für die eigene Fahrlässigkeit. Eigenen hohen Ball fangen die Kiezkicker ab und dann geht es ganz schnell. Über Eggestein landet der Ball bei Morgan Guilavogui, der Schwolow aus 12 Metern mit dem Flachschuss keine Chance lässt.

51. Min Tor für den FC St. Pauli! Guilavogui schnürt den Doppelpack

49. Min Der gerade erst eingewechselte Bénes sieht die Gelbe Karte, weil er Hauke Wahl deutlich zu spät umsenst.

48. Min Jordan taucht mit der Kugel am Fuß im Hamburger Strafraum auf und schließt aus 14 Metern ab. Hauke Wahl wirft sich dazwischen.

47. Min Mal sehen, ob die Wechsel eine neue Dynamik ins Spiel bringen.

46. Min Mit einem Wechsel kommen die Gäste aus der Halbzeit. Laszló Bénes ersetzt den gelbverwarnten Schäfer. Auch Alexander Blessin hat eine Veränderung vorgenommen. Boukhalfa verstärkt die Abwehr. Für ihn macht Lars Ritzka Platz.

Anpfiff 2. Halbzeit

Zur Pause führen die Kiezkicker mit 1:0 und das nicht unverdient. Seit dem Führungstreffer durch Morgan Guilavogui geben die Boys in Brown den Ton im Millerntorstadion an. Union agiert nach vorne viel zu harmlos für eine Bundesliga-Mannschaft und bislang hat die Hamburger Defensive Hollerbach und Jordan gut im Griff. Wenn St. Pauli diese konzentrierte Leistung über 90 Minuten abrufen kann, sieht es gut aus mit den drei Punkten.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 1 Min Union kann nicht und St. Pauli will nicht. Mit dem Ergebnis wird es wohl in die Kabine gehen.

45. Min Eine Minute Nachspielzeit wird es geben.

43. Min Mal eine Schusschance für Union. Aber Wahl läuft Hollerbach gut ab. Abstoß vom Tor von Nikola Vasilj.

42. Min Im Sitzen hält Morgan Guilavogui einen Freistoß von Noah Weißhaupt noch am Leben. Am Ende legt Noah Eggestein am zweiten Pfosten akrobatisch mit der Hacke für Nemeth ab. Doch der Innenverteidiger rutscht weg, sonst wäre das der zweite Treffer des Tages gewesen.

40. Min Guilavogui holt die nächste Ecke raus und die wird erneut ganz gefährlich. Die Berliner bekommen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und in der Mitzte verpasst Eggestein nur knapp.

39. Min Die Gäste agieren vorne noch viel zu ideenlos. So ist das für die Hausherren hier keine wirkliche Herausforderung.

37. Min Lars Ritzka räumt Juranovic hart aber fair mit der Grätsche ab. Dafür bekommt der Smith-Ersatz den Szenen-Applaus.

36. Min St. Pauli hat jetzt deutlich Oberwasser gewonnen. Die Boys in Brown dominieren aktuell das Geschehen.

35. Min Schäfer sieht für ein Foul am Mittelkreis die erste Gelbe Karte der Partie.

33. Min Nikola Vasilj hält die Führung fest! Aus kurzer Distanz bleibt der Bosnier Sieger im Duell mit Hollerbach.

32. Min Starker Angriff der Kiezkicker, die den Ball per Streil-Klatsch-Prinzip über Johannes Eggestein gut am laufen halten. Schließlich bedient Irvine Guilavogui mit einer mustergültigen Vorlage. Der Franzose nimmt den ersten Kontakt und zieht anschließend voll durch. Über Schwolows linke Schulter hinweg schlägt die Kugel ein.

31. Min Tor für den FC St. Pauli! Guilavogui hämmert ihn rein

29. Min Jackson Irvine legt die nächste St. Pauli-Chance nach. Guilavogui schickt seinen Kapitän gut in den Berliner Strafraum, der findet die richtige Ausfahrt aus dem Kreisverkehr und prüft Schwolow aus halbrechter Position.

27. Min St. Pauli im Lattenpech! Einen Eckball legt Irvine mit dem Kopf ab und Guilavogui spitzelt die Kugel aus vier Metern Torentfernung ans Aluminium. Im Anschluss pfeift das Schiedsrichtergespann eine Abseitsposition, die aber wohl eher den dahinter postierten Eggestein betraf.

25. Min Den nächsten Freistoß schnappt sich wieder Weißhaupt. Doch anders als ein paar Minuten früher, gerät die Hereigabe diesmal zu weit und fliegt über die Grundlinie.

24. Min Doekhi stellt am Mittelkreis die Hüfte gegen Weißhaupt raus und lässt den Hamburger so spektakulär abheben. Gleichzeitig unterbindet er den schnellen Gegenangriff der Kiezkicker. Storch belässt es allerdings noch bei einer mündlichen Ermahnung.

23. Min James Sands setzt sich im Zweikampf robust gegen Haberer durch. Gute Szene des ehemaligen MLS-Profis.

21. Min Beide Mannschaften kommen mittlerweile auf ihre Spielanteile, doch der Zug nach vorne fehlt.

19. Min Auf der Gegenseite haben die Köpenicker einen Eckball zugesprochen bekommen. Skov übernimmt und im Zentrum setzt Doekhi den Kopfball dann über die Latte.

18. Min Die Ecke bringt Ritzka mit dem zweiten Ball vor das Tor von Alexander Schwolow, aber Union-Schlussmann ist auf seinem Posten und fängt die Flanke ab.

17. Min Den Freistoß schlägt der gefoulte selbst. In der Mitte ist noch ein Berliner dran. Eckball.

16. Min Vielleicht geht ja mal über einen Standard was. Weißhaupt holt den Freistoß gegen Doekhi heraus.

15. Min Noah Weißhaupt dribbelt am linken Strafraumeck an und sucht aus halblinker Position den Abschluss. Der grätschende Juranovic spitzelt den Ball gegen die Brust von Haberer. Doekhi klärt schließlich.

14. Min Unions bevorzugtes Mittel der Wahl sind lange Bälle nach vorne in die Spitze. Die bekommen Hauke Wahl und seine Nebenleute aber momentan recht einfach verteidigt.

13. Min So richtig viele Offensivaktionen gab es noch nicht zu sehen. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Minuten.

12. Min Einwurf für St. Pauli, aber Treu schenkt dem FC Union den Ball, weil er Noah Weißhaupt deutlich überwirft. Der Winterneuzugang ist noch gar nicht im Spiel.

10. Min Das Publikum jedenfalls ist da. Mit ordentlich Gesang will es das eigene Team nach vorne peitschen.

9. Min Jackson Irvine kann nicht nachvollziehen, warum er den Freistoß gegen sich gepfiffen bekommt, doch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass der Australier Hollerbach auf den Knöchel tritt.

8. Min Die Kugel wandert jetzt mal durch die Reihen der Boys in Brown. Doch die Passschärfe reicht nicht aus, um die Gäste in Bedrängnis zu bringen.

7. Min Morgan Guilavogui bekommt den Ball in den Lauf gespielt und ein leises Raunen geht durch das Publikum. Doch der Rechtsaußen kommt nicht mehr an die Kugel.

6. Min Philipp Treu wirft sich in die Ecke hinein und klärt die Hereingabe zur Seite weg.

5. Min Eckball für die Gäste und Sören Storks schnappt sich nochmal Haberer, um ihm zu erklären, wie viel Kontakt an Nikola Vasilj erlaubt ist.

4. Min Mit der linken Innenseite versucht Skov, den Freistoß aus 19 Metern aufs Tor zu bringen. Das Spielgerät fliegt aber deutlich über den Kasten von Nikola Vasilj.

3. Min Treu erwischt Schäfer erst hinten am Oberschenkel und dann mit der Hand im Gesicht. Berechtigter Freistoß für die Berliner. Gefährliche Position aus der rechten Halbspur heraus.

2. Min Schäfer klaut Wahl den Ball vom Fuß, muss aber erst wieder hinten herum spielen. So verlagert sich das Spielgeschehen wieder in die Berliner Hälfte.

Min Der Ball rollt im Millerntorstadion. Union stößt an und spielt direkt mal tief. Jackson Irvine fängt den lantern Ball mit dem Kopf ab.

Anpfiff