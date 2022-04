FC St. Pauli setzt auf Vorsicht: 2G am Millerntor bis Saisonende

Hamburg lockert trotz hoher Infektionszahlen die Corona-Regeln – am Millerntor bleibt dagegen Vorsicht oberstes Gebot. Bis Saisonende. Der FC St. Pauli bleibt sich damit seiner bisherigen Linie in der Pandemie treu.

Am Montag teilte der Kiezklub mit, dass in den Heimspielen gegen Bremen, Darmstadt, Nürnberg und Düsseldorf „mindestens“ die 2G-Regelung bestehen bleibt, „um auch weiterhin unserer Verantwortung gerecht zu werden und der aktuellen Situation ein angemessen sicheres Stadionerlebnis für alle zu ermöglichen“. Die Fanszene war nach Vereinsangaben in die Entscheidung eingebunden.

FC St. Pauli setzt bis Saisonende auf 2G am Millerntor

Es bleibt also dabei: Nur wer geimpft oder genesen ist, darf weiterhin ins Millerntor. Zudem ruft der Klub die Fans auf, sich vor dem Stadionbesuch freiwillig zu testen. Auch die FFP2-Maske, die ab sofort nur noch in Innenräumen vorgeschrieben, sollten freiwillig bei Bewegung im Stadion getragen werden, so der Appell.

„Für uns alle geht es darum, die schwierige Lage gemeinsam zu meistern, solidarisch zu agieren und aufeinander zu achten“, sagt Präsident Oke Göttlich zur freiwilligen 2G-Fortsetzung. „Ich freue mich natürlich auf ein volles, aber rücksichtsvolles Millerntor-Stadion in den kommenden Partien.“