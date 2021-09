Das Transferfenster ist zu, der Kader des FC St. Pauli für die nächsten Monate komplett. Gestern hat der Kiezklub die letzten Weichen gestellt. Christian Viet verlässt den Verein in Richtung Dortmund. Der 22-Jährige, der in dieser Saison drei Kurzeinsätze hatte, wechselt zur BVB-Reserve in die 3. Liga.

Der Plan ist klar: Spielpraxis sammeln und den vielzitierten nächsten Schritt machen. Der talentierte Mittelfeldspieler soll laut Sportchef Andreas Bornemann „die Chance bekommen, sich auf einem sehr guten sportlichen Niveau über einen längeren Zeitraum zu beweisen“. Viet habe sich zwar „richtig gut entwickelt, benötigt aber regelmäßige Einsätze“. Bei St. Pauli reicht es dafür aktuell noch nicht.

St. Pauli holt Sören Ahlers als dritten Torhüter

Der Deal sorgte auch für Verwunderung, da Viets Vertrag beim FC St. Pauli offiziell bis 2022 läuft, was das Verleihen eines wertgeschätzten Talents in dessen letztem Vertragsjahr merkwürdig erscheinen lässt. Nach MOPO-Informationen hat der Kiezklub aber mit Viet über 2022 hinaus verlängert.

Es ist quasi das umgekehrte Matanovic-Modell. Das Sturm-Talent war Montag von Eintracht Frankfurt verpflichtet worden, wird aber bis 2023 an St. Pauli ausgeliehen. Igor Matanovic bleibt, um besser zu werden für Frankfurt, Viet geht, um besser zu werden für St. Pauli.

Einen letzten Zugang vermeldete der Kiezklub wie erwartet auf der Torhüter-Position. Sören Ahlers (23/zuletzt Schalke II), der im Probe-Training überzeugte, wird dritter Keeper bei den Profis.