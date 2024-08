3:0! Kiezklub schlägt Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo deutlich

In der ersten Hälfte mussten sie einige knifflige Szenen überstehen, nach dem Pausentee aber drehten die Kiezkicker mächtig auf: Dank der Treffer von Johannes Eggestein (58.), Oladapo Afolayan (68.) und Carlo Boukhalfa (70.) schlug der FC St. Pauli Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo letztlich deutlich mit 3:0. Damit ist die Generalprobe für die anstehende Bundesliga-Saison gelungen.

Dabei sah es lange nicht nach einem Erfolg für die Kiezkicker aus. In der ersten halben Stunde hatte Atalanta klar mehr vom Spiel und erarbeitete sich durch Lookman (3., 7., 16.), de Ketelaere (21.) und Pasalic (29.) eine Vielzahl an hochkarätigen Möglichkeiten, um früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Ein bestens aufgelegter Nikola Vasilj sowie eine gehörige Portion Glück sorgten jedoch dafür, dass die Kiezkicker diese kritische Phase überstanden und in den restlichen 15 Minuten des ersten Durchgangs besser ins Spiel fanden.

Rückblickend war es wohl so etwas wie die Vorbereitung auf den Sturmlauf, der in Halbzeit zwei folgen sollte. Denn von der Intensität der Italiener aus der ersten Hälfte war nicht mehr viel übrig, stattdessen näherte sich St. Pauli mehr und mehr an und erntete nach knapp einer Stunde schließlich die Früchte: Nach Freistoßflanke von Smith nickte Eggestein zur Führung ein (58.).

Was folgte, war eine Lehrstunde für die Bergamasken in Sachen Effizienz. Denn ehe sich Atalanta versah, schalteten Afoalyan (68.) und Boukhalfa (70.) per Doppelschlag auf 3:0 und bestraften damit den Chancenwucher von „La Dea“ aus Durchgang eins.

In der Folge kam aufgrund zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten – bei St. Pauli war aus der Startelf am Ende nur noch Mets übrig, Gasperini tauschte gar seine gesamte Anfangsformation durch – kein wirklicher Spielfluss mehr auf, so dass die Kiezkicker einen letztlich deutlichen, wenn auch am Ende wohl ein bis zwei Tore zu hohen Erfolg über den italienischen Spitzenklub feiern dürfen.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90. Min Bakker ist eigentlich durch, wird dank eines meisterhaften Sprints von Boukhalfa aber noch abgefangen.

86. Min Dzwigala kommt im Strafraum zum Abschluss, wird aber zur Ecke geblockt. Die anschließende Flanke von Sinani boxt der eingewechselte Keeper Carnesecchi aus der Gefahrenzone.

83. Min Vasilj hat hier und heute einen absoluten Sahnetag erwischt! Cassa wird im Zentrum freigespielt und stochert den Ball in Richtung Tor, doch Vasilj fährt bereits am Boden liegend den Arm aus und packt zu.

81. Min St. Pauli jubelt ein viertes Mal: Ein Volley-Schuss von Sinani wird abgefälscht und trudelt ins linke Eck, doch zuvor hatte Osmers eine Abseitsstellung erkannt. Das Tor zählt nicht.

80. Min Zuvor hatte auch Gasperini noch einige Wechsel vorgenommen: Cassa, Vavassori, Carnesecchi und Manzoni kommen für Ruggeri, Lookman, Musso und De Roon ins Spiel.

79. Min Beinahe der Anschluss für Atalanta: Nach einer Ecke steigt Hien hoch und köpft nur knapp am langen Eck vorbei.

78. Min Nächster Wechsel: Ritzka ersetzt Treu.

74. Min Sogar fünf Wechsel gab es bei Atalanta: Palestra, Toloi, Bakker, Godfrey und Sulemana ersetzen Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Ketelaere und Pasalic.

73. Min Die Wechselspiele gehen munter weiter: Eggestein, Wagner, Smith und Irvine verlassen das Feld, für sie sind nun Saad, Sinani, Nemeth und Albers in der Partie.

70. Min Was ist denn hier los? Nächstes Tor für St. Pauli! Afolayan legt von der Grundlinie zurück auf Boukhalfa, der ansatzlos abschließt und Musso durch die Hosenträger das 3:0 einschenkt.

70. Min Tor für St. Pauli! Boukhalfa macht den Doppelschlag perfekt!

68. Min Fünf Minuten nach seiner Einwechslung markiert Afolayan das 2:0! Hien spielt auf Verdacht einen Rückpass zu Keeper Musso, sieht aber nicht, dass Afolayan genau darauf spekuliert hat. Der Engländer bedankt sich, umkurvt den Schlussmann und schiebt ein.

68. Min Tor für St. Pauli! Afolayan erhöht auf 2:0!

65. Min Treu rettet grandios! Ederson ist auf links durch und legt ab auf Lookman. Dessen Abschluss aus zentraler Position pariert Vasilj zunächst glänzend. Im Anschluss trudelt der Ball durch den Fünfmeterraum, wo Treu gerade noch so vor dem einschussbereiten Ederson klärt, der aber ohnehin im Abseits gestanden hätte.

63. Min Dreifachwechsel bei St. Pauli: Wahl, Stevens und Guilavogui machen Platz für Dzwigala, Banks und Afolayan.

62. Min Atalanta, bislang in Halbzeit zwei vollkommen ungefährlich, verzeichnet den ersten Torschuss nach der Pause. Retegui zielt aus der Distanz knapp rechts vorbei, Vasilj wäre wohl da gewesen.

58. Min St. Pauli belohnt sich für einen guten Start in die zweite Halbzeit! Smith bringt einen Freistoß von rechts auf den kurzen Pfosten, wo Wagner nicht an den Ball kommt, die Kugel dadurch aber an den zweiten Pfosten durchrutscht. Dort braucht Eggestein nur noch ins leere Tor einnicken.

58. Min Tor für St. Pauli! Eggestein trifft zur Führung!

56. Min Beste Chance für St. Pauli in diesem Spiel! Eggestein flankt auf Irvine, der freistehend per Kopf die lange Ecke anvisiert, aber zu hoch zielt.

55. Min Nach Ballverlust von Ederson im Mittelfeld bietet sich St. Pauli mal die Konterchance, doch im Zuge des Gegenstoßes geraten mehrere Zuspiele zu ungenau, so dass Atalanta letztlich klären kann.

50. Min Der zweite Durchgang startet gemächlich. Ruggeri versucht auf links mal eine Hereingabe, setzt diese aber hinter statt vor das Tor.

46. Min Und auch Atalanta bringt zwei frische Kräfte: Hien und Retegui ersetzen Djimsiti und Touré.

46. Min Weiter geht’s mit einem Wechsel bei St. Pauli, Boukhalfa ersetzt Metcalfe.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Die Kiezkicker nehmen das 0:0 mit in die Pause – und das durchaus glücklich. Lookman (3., 7., 16.), de Ketelaere (21.) und Pasalic (29.) hatten zahlreiche Großchancen und hätten Atalanta hier durchaus schon komfortabel in Front bringen können. Doch dank der Klasse von Vasilj und einer ordentlichen Portion Glück blieb es beim Remis, das ordentlich Spannung für Durchgang zwei verspricht.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

42. Min Nachdem St. Pauli in der ersten halben Stunde einige knifflige Situationen überstehen musste, ist die Partie in den vergangenen Minuten abgeflacht.

40. Min De Ketelaere entwischt Treu in dessen Rücken und holt eine Ecke raus.

37. Min Die vermeintlich beste Chance für den Kiezklub, nachdem Eggestein Guilavogui auf die Reise schickt und der Neuzugang an Musso scheitert. Doch die Fahne des Assistenten geht hoch – Abseits.

35. Min Kurze Schrecksekunde für Atalanta, weil Musso rauskommt, um einen langen Ball von Smith zu klären, dabei aber ins Straucheln kommt. Doch der Keeper kann sich gerade noch sammeln und packt im Strafraum schließlich per Hand zu.

30. Min Aber auch St. Pauli kann schnell umschalten! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld geht Eggestein in großen Schritten Richtung Tor und legt auf Guilavogui. Der versucht es links in der Box mit einem wuchtigen Abschluss, verzieht aber deutlich.

29. Min Atalanta legt hier ein ums andere Mal Zeugnis seiner perfekten Pressing-Abläufe ab. Diesmal erfolgt der Zugriff nach einem Pass von Vasilj durchs Zentrum auf Eggestein, der sofort von vier Gegenspielern bedrängt wird und den Ball verliert. Am Ende schnappt sich Pasalic den Ball, geht ein paar Meter und zwingt Vasilj zu einer weiteren Glanztat.

26. Min Aufregung im Sechzehner der Gäste, weil Eggestein den Ball wegspitzelt und anschließend zu Fall kommt. Doch Schiedsrichter Harm Osmers sah kein Vergehen, weiter geht‘s.

21. Min Nächste Großchance für Atalanta! Erneut verliert St. Pauli den Ball im Aufbau zu leicht, diesmal vertändelt Mets, so dass Atalanta plötzlich im Zwei-gegen-Eins aufs Tor der Gastgeber zuläuft. Doch de Ketelaere verpasst den richtigen Moment, um auf Lookman querzulegen und schließt stattdessen selbst ab, Wahl grätscht noch rechtzeitig dazwischen und blockt zur Ecke.

19. Min Knapp 20 Minuten sind absolviert. Beide Teams sind gut im Spiel, das klare Chancenplus liegt aber aufseiten der Italiener, zumeist in Person von Lookman. Einzig: Ein Tor sprang noch nicht heraus.

16. Min Wieder Lookman! Smith hat den Ball im eigenen Strafraum eigentlich schon sicher, lässt sich dann aber zu leicht von Lookman abkochen, so dass der plötzlich frei vor Vasilj steht. Doch der Bosnier ist per Fußabwehr erneut zur Stelle.

14. Min De Ketelaere sucht Lookman mit einem Chip am langen Pfosten, dem fehlen jedoch ein paar Schuhgrößen, um das Zuspiel zu erreichen.

12. Min Nun schießt auch St. Pauli erstmals aufs Tor. Wagner zieht aus rund 20 Metern mit dem schwächeren Linken ab, doch dem Abschluss fehlt es an Kraft und Präzision. Musso im Tor der Gäste packt sicher zu.

10. Min Zappacosta wird auf rechts auf die Reise geschickt und hat Platz, seine flache Hereingabe findet jedoch keinen Mitspieler.

7. Min Vasilj hält das 0:0 fest – und erneut wird Lookman gefährlich! Der Nigerianer wird links in den Strafraum geschickt, setzt sich gegen Wahl durch und visiert die lange Ecke an. Doch Vasilj ist blitzschnell unten und lenkt zur Ecke ab.

6. Min St. Pauli meldet sich erstmals im gegnerischen Strafraum an: Irvine wird per Einwurf in die Box geschickt, kann die Kugel auf Hüfthöhe aber nicht kontrollieren. Abstoß für Bergamo.

3. Min Der Freistoß wird zunächst hinten rum ausgeführt, doch kurz danach klingelt es beinahe! Kolasinac wird auf links per Doppelpass an die Grundlinie geschickt und legt zurück auf Lookman. Der Europa-League-Finalheld zieht sofort ab und verfehlt das lange Eck nur um Zentimeter.

2. Min Djimsiti wird im Mittelfeld von Irvine abgeräumt und erhält einen Freistoß in zentraler Position. Rund 30 Meter Torentfernung.

1. Min Los geht‘s!

Anpfiff!