FC St. Pauli gegen Osnabrück: Duell der Giganten: Veermann trifft auf van Aken

Gegen den HSV spielte Henk Veerman bereits direkt gegen zwei niederländische Landsmänner: Beim „Dreikampf“ mit Rick van Drongelen und Timo Letschert ging er nicht nur wegen seines Tores als Sieger hervor. Heute muss er sogar gegen einen Freund ran: Mit Osnabrücks Joost van Aken hat der Stürmer zwei Jahre (2015 bis 2017) in Heerenveen zusammengespielt.

Sie verstanden sich so gut, dass Veerman den Innenverteidiger sogar zu seiner Hochzeit einlud. Und: Als das Leihgeschäft zwischen seines englischen Klubs Sheffield Wednesday und Osnabrück anstand, erkundigte sich van Aken (25) bei Veerman (29) über die Qualität der 2. Bundesliga in Deutschland – und der riet ihm guten Gewissens zu einem Wechsel.



WITTERS Foto:

FC St. Pauli: Joost Van Aken freut sich auf Henk Veerman

Jetzt stehen sich die beiden Kumpels erstmals als Gegner gegenüber. Van Aken: „Ich freue mich auf das Wiedersehen – und natürlich auch auf unser Duell. Henk ist ein guter Typ, wir haben uns in Heerenveen sehr gut verstanden und ich hoffe, dass wir beide spielen.“

Davon ist auszugehen. Und dann kommt es zum Duell der Giganten: Van Aken ist 1,93 Meter groß, Veerman sogar 2,01 Meter. Nicht nur in der Luft, auch am Boden verspricht das Aufeinandertreffen viele interessante Zweikämpfe. Van Aken ist Henk Veerman dankbar für dessen Empfehlung, zum VfL zu gehen: „Ich fühle mich wohl hier in Osnabrück. Aber ob es eine schöne Zeit war, kann man erst sagen, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben.“

Mit einem Erfolg am Millerntor könnte er mit seinen Mitspielern dem Ziel einen großen Schritt näher kommen.