Als Band von Weltrang füllen die Scorpions ganze Stadien. Normalerweise. Geht’s um die Heinz-von-Heiden-Arena zu Hannover, hilft aber nicht mal ihre Anwesenheit.

Ihr „Rock you like a Hurricane“ ist neuer Einlaufsong bei 96, ein Lied, „das auf jeden Fall in meiner Playlist ist“, wie Trainer Stefan Leitl erklärte. Live im Stadion werden das am Samstag gegen St. Pauli (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) aber nur etwa 31.000 Menschen (darunter Frontmann Klaus Meine) hören. So viele Tickets sind vergeben für das Stadion, in das eigentlich 49.000 Fans passen. Trotz Nordduell, trotz Topspiel, trotz Samstagabend.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Spieler drängt sich auf für St. Paulis Startelf in Hannover

Ein chronisches Leid an der Leine: Selbst in der Vor-Corona-Saison konnte Hannover die Arena nur gegen den HSV ganz füllen. Letzte Saison lag der durch die Pandemieauflagen gesenkte Schnitt bei gut 13.000 Fans – bei St. Pauli waren es etwa 18.000.