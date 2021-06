Fan-Rückkehr ans Millerntor: Senator Grote lässt auf Tausende Zuschauer hoffen

Die Zahl der Neu-Infektionen in Hamburg geht weiter zurück, proportional dazu steigt die Chance, dass zum Start der neuen Zweitliga-Saison am 23. Juli wieder Zuschauer in den Stadien sitzen werden – in größerer Zahl als bisher erwartet.

Im Zuge weiterer Lockerungen hat Hamburgs Innensenator Andy Grote eine optimistische Prognose für den Profi-Fußball abgegeben.



Senator Grote rechnet mit „mehreren Tausend Zuschauern“

Er rechne damit, so Grote am Dienstag, dass zum Start der Saison „mehrere Tausend Zuschauer“ in die Stadien könnten. Eine frohe Kunde für den FC St. Pauli und seine Fans.



Das könnte Sie auch interessieren: Den gibt's bald zu sehen: St. Pauli-Zugang Ritzka ist ein echter Aufsteiger-Typ

Möglicherweise kann der Kiezklub schon das für den 17. Juli terminierte letzte Testspiel als offizielle Saisoneröffnung am Millerntor vor Fans austragen.