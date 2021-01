Fan-Aktion: St. Paulis heiße Pyro-Show auf dem Heiligengeistfeld

Auf dem Platz ging es am Donnerstagabend gegen den VfL Bochum (2:3) heiß her, doch schon bei der Anreise ins Stadion wurde es feurig für die Profis des FC St. Pauli: Unmittelbar vor der Ankunft am Millerntor wurde die Mannschaft im Bus von einer Fan-Aktion überrascht.

Rund eineinhalb Stunden vor Spielbeginn war der Bus von der Glacichaussee auf die Budapester Straße abgebogen und von dort auf die Zufahrt zum Millerntor. Rund drei Dutzend schwarz gekleideter Menschen hatten sich zeitgleich auf dem Heiligengeistfeld eingefunden und zündeten schließlich ein buntes Pyro-Spektakel.

Auch bei der Ankunft des Bochumer Mannschaftsbusses brannte die Pyrotechnik in der Nähe des Millerntor-Stadions lichterloh. imago images/foto2press Foto:

FC St. Pauli: Heiße Pyro-Show der Fans vor dem Bochum-Spiel

Bei Spielern, Trainern und allen anderen an Bord ist die Aktion dem Vernehmen nach gut angekommen. Und die anwesenden Stadion-Ordner hatten in Sachen Corona-Maßnahmen (Masken, Abstand) offenbar auch nichts zu bemängeln.



Einziges Ärgernis: Der Motivationsschub führte im Anschluss nicht zu Ertrag auf dem Punktekonto.