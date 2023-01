Der Mann weiß, wovon er redet. Wenn Sören Gonther seine Memoiren niederschreiben würde, dann vermutlich unter dem Titel „Die Kunst des Überlebens in der 2. Liga“. Und weil das landläufig bekannt und der ehemalige St. Paulianer zudem redegewandt ist, debütiert er am Freitag als neuer fester Experte bei Bezahlsender Sky. Logisch, dass der 36-Jährige gut vorbereitet in seine neue Rolle einsteigt. Zu welchen Schlüssen Gonther, der auch nach Beendigung seiner Laufbahn im vergangenen Sommer mit Frau und den vier Kindern aktuell noch in Dresden lebt, gekommen ist, ließ er im Vorfeld die MOPO schon einmal wissen.