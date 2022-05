Ex-St. Paulianer: Östigard steigt ab, Sobota sagt tschüs

Für zwei ehemalige St. Paulianer ging die Saison sehr emotional zu Ende. Leo Östigards halbjähriges Gastspiel beim CFC Genua endete mit dem Abstieg aus der Serie A, für einen anderen ist jetzt mehr Zeit fürs Privatleben.

Waldemar Sobota wurde am Wochenende bei Slask Wroclaw verabschiedet. Mit nunmehr 35 Jahren dürfte das Kapitel Profi-Fußball für den Mittelfeldspieler, der zwischen Februar 2015 und Sommer 2020 in 148 Partien für den FC St. Pauli 15 Tore und 15 Vorlagen gesammelt hatte, beendet sein. Bei Slask, wo er schon vor seiner Zeit in Hamburg aktiv gewesen war, kam Sobota insgesamt sogar auf 178 Einsätze (20 Tore, 26 Vorlagen).

Ex-St. Paulianer Waldemar Sobota beendet vermutlich seine Karriere

Die Zukunft hat Leo Östigard hingegen weiterhin noch auf dem grünen Rasen vor sich. Wo das sein wird, ist seit diesem Wochenende einmal mehr komplett ungewiss. Im Januar von Brighton zum CFC Genua ausgeliehen, konnte der Norweger den bitteren Gang in die Serie B trotz eines unlängst gefeierten 2:1-Sieges über Juventus Turin nicht mehr abwenden. Das 0:1 zu Hause gegen Bologna besiegelte am Samstag den Abstieg aus der Serie A.

Das könnte Sie auch interessieren: So lief es mit St. Paulis Prämien-Ärger

Östigard, in der Saison 2019/20 auf dem Kiez aktiv (29 Partien, ein Tor) und extrem beliebt, wäre für die Hamburger natürlich nach dem Abgang von Philipp Ziereis und James Lawrence eine Bilderbuch-Verstärkung. Allerdings hat der inzwischen 22-Jährige seinen Marktwert auf schlanke vier Millionen Euro geschraubt, dürfte damit finanziell deutlich über St. Pauli-Niveau liegen und wird seinen Werdegang eh in einer 1. Liga fortsetzen wollen.