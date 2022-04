Ex-St. Paulianer Litka: Seit 15 Monaten kein Spiel mehr für Rostock

Auch die zweite Chance des Wiedersehens fällt aus, jedenfalls auf dem Platz: Maurice Litka, im Nachwuchs des FC St. Pauli groß geworden und von 2006 bis 2019 beim Kiezklub aktiv, ist immer noch außer Gefecht und steht Hansa Rostock wie schon im Hinspiel nicht zur Verfügung.

Seit September 2020 steht der Mittelfeldspieler, der 22 Partien für die Profis des FC St. Pauli absolviert hat, in Diensten der Kogge. Von Preußen Münster gekommen, wurde er an der Ostsee adhoc zum Stammspieler, bis es ihn am 16. Dezember 2020 böse erwischte: Beim Drittligaspiel in Ingolstadt zog er sich einen Kreuzbandriss zu.

FC St. Pauli: Maurice Litka von Hansa Rostock seit 15 Monaten verletzt

Über 15 Monate ist das jetzt schon her, selbst für diese Art von Verletzung außergewöhnlich lang. Das Problem: Als „Momo“ im vergangenen Dezember wieder hergestellt schien, tauchten „von einem Tag auf den anderen“, wie er dem „Sportbuzzer“ sagte, wieder Probleme auf. Entzündung, Wasser im Knie, wieder drei Wochen Komplettpause.

Das habe ihn „aus der Bahn geworfen“, gestand Litka, ein eigentlich grundpositiver Mensch mit sonnigem Gemüt. Zuspruch erhält der mittlerweile 26-Jährige unter anderem von John Verhoek. „Ich kenne ihn ja schon aus meiner St. Pauli-Zeit, er ist ein unfassbar guter Fußballer“, lobte Rostocks Top-Knipser: „Ich hoffe, dass er bald wieder fit wird.“

Das ist in der Tat Litkas primäres Ziel. „Wichtig ist, dass ich wieder schmerzfrei Fußball spielen kann“, sagte er. Dass sein Vertrag bei Hansa im Sommer endet, spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. „Da mache ich mir momentan wirklich keine Gedanken“, klärte Maurice Litka auf. „Ich bin überzeugt, dass ich, wenn ich zurückkomme, auch zu meiner alten Stärke finde.“