Es gibt etwas zu feiern für Marcel Hartel: Gegen Nürnberg wird er zum 100. Mal für St. Pauli auflaufen. Wie viele Spiele noch hinzukommen, ist angesichts seines auslaufenden Vertrages jedoch völlig unklar. Die MOPO erklärt, welche Argumente für und welche gegen einen Wechsel sprechen – und hat Ex-Profi Torsten Mattuschka gefragt, was er Hartel rät.

Als Fabian Hürzeler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Nürnberg zu Marcel Hartel befragt wurde, setzte er zum Loblied an. Als Spieler sei er „vom torungefährlichen Fußballtechniker zum torgefährlichen Fußballarbeiter“ gereift, als Mensch ein essenzielles Bindeglied innerhalb der Mannschaft. Qualitäten, die Hürzeler als „sehr, sehr wertvoll“ empfindet.

Torsten Mattuschka findet St. Pauli einen „geilen Verein“

Das Problem: Wie lange Hartel sie noch auf dem Kiez einbringt, ist völlig offen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft aus, die Gespräche sollen Anfang April wieder aufgenommen werden. Hartel spielt eine sensationelle Saison, seine 23 Scorerpunkte sind Liga-Bestwert. Längst sollen große Klubs wie Borussia Mönchengladbach die Fühler ausgestreckt haben. Hartel steht damit eine extrem knifflige Zukunftsentscheidung bevor: Geht er den Weg mit St. Pauli – voraussichtlich im Oberhaus – weiter? Oder nimmt er eine neue Herausforderung an?

Gute Argumente ließen sich für beide Optionen finden. Das weiß auch Sky-Experte Torsten Mattuschka. „Er weiß was er an St. Pauli hat, spielt dort eine prägende Rolle. Dazu ist St. Pauli ein geiler Verein, das Stadion ist immer ausverkauft. Er fühlt sich wohl dort, Hamburg ist eine coole Stadt“, sagte der 43-Jährige der MOPO. Auch Sportchef Andreas Bornemann glaubt noch an einen Verbleib, sagte dem „Kicker“: „Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Marcel Hartel schon verloren ist.“

Leart Paqarada (2.v.l.) und Lukas Daschner (2.v.r.) spielen seit Sommer im Oberhaus. WITTERS Leart Paqarada (2.v.l.) und Lukas Daschner (2.v.r.) spielen seit Sommer im Oberhaus.

Darüber hinaus ließen sich schon im Kreise der Ex-Kollegen Beispiele finden, bei denen der Bundesliga-Wechsel nicht den erhofften Erfolg brachte: Leart Paqarada (1. FC Köln) und Lukas Daschner (VfL Bochum) blieb der Durchbruch seit ihren Abgängen im Sommer bislang verwehrt. Wenngleich Mattuschka beide nicht als warnende Beispiele gegen den Schritt zu einem Bundesligisten sieht: „Wenn die Jungs den Schritt gehen, weil sie sich den Traum von der Bundesliga erfüllen wollen, finde ich das absolut nachvollziehbar.“

St. Pauli-Abgang könnte für Hartel (28) eine Chance sein

Sollte Hartel sich am Ende – Aufstieg mit St. Pauli hin oder her – für den Wechsel zu einem Klub der Kragenweite Gladbachs entscheiden, hätte Mattuschka aber auch dafür vollstes Verständnis: „Wenn Gladbach anklopft, ist das schon ein Brett. Der Verein ist noch einen Tick größer, hat noch mal eine andere Wucht, ein geiles Stadion und eine riesige Historie.“ Auch das Karrierestadium spiele eine Rolle, meint der Ex-Profi: „Marcel ist jetzt 28. So viele Chancen wird er nicht mehr kriegen.“ Und dann wäre da noch das liebe Geld: „Keiner von uns kann nachvollziehen, wie es ist, wenn so ein Vertrag da liegt und man gewisse Zahlen sieht.“

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Vertrag bei St. Pauli? Dzwigala gibt Auskunft

Und so ist es ein Für und Wider, in dem am Ende Hartel selbst abwägen muss. „Er soll auf sein Bauchgefühl hören und sich nicht unter Druck setzen lassen“, rät Mattuschka: „Es ist seine Karriere. Er entscheidet.“