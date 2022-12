Es sind emotionale Tage für Mats Möller Daehli, man darf durchaus von einem Wechselbad der Gefühle sprechen. Erst das schmerzhafte Aus mit Norwegen in der WM-Qualifikation, dann der umjubelte Last-Minute-Sieg seines 1. FC Nürnberg gegen Sandhausen und nun das bevorstehende Topspiel des Clubs gegen den FC St. Pauli, der für den blonden Mittelfeldmann weit mehr als nur ein Ex-Verein ist – und nach wie vor Teil seines Alltags, wie er verrät.

Das mulmige Gefühl vom ersten Mal ist verschwunden. Vor seinem zweiten Aufeinandertreffen mit den Braun-Weißen wirkt Möller Daehli aufgeräumter, verspürt einfach nur Vorfreude und nimmt die Sache sportlich. Daraus, dass St. Pauli eine Dauerkarte für einen Platz in seinem Herzen hat, macht er ebenso wenig einen Hehl wie aus seinen Ambitionen für das Duell.

„Ich freue mich sehr auf das Spiel“, sagt der 26-Jährige im Gespräch mit der MOPO. Natürlich sei es eine spezielle Partie. Das sagt zwar jeder Fußballprofi, der gegen seinen Ex-Verein kickt, aber für Möller Daehli war der Kiezklub eine Station, die ihn auch als Mensch geprägt und bewegt hat.

St. Pauli hat den Nürnberg-Zehner Möller Daehli als Spieler und als Mensch geprägt

„Ich hatte drei super-schöne Jahre und habe so viel erlebt, so viele tolle Menschen kennengelernt, besondere Begegnungen mit Fans gehabt. Das bleibt in Erinnerung“, betont der frühere Publikumsliebling, dessen plötzlichen Abschied nach Genk im Januar 2020 viele Fans noch immer nicht verwunden haben.

Auch in Nürnberg, wo er seit Januar 2021 kickt und in dieser Saison einer der besten Clubberer und auch Zehner der Liga ist, hat er sich in die Herzen gespielt und lässt keinen Zweifel daran, welchem Verein mit Anpfiff seine ganze Leidenschaft gehört: „Sonntag werde ich mit 100 Prozent Energie und Einsatz für den Club spielen und alles geben, damit wir die drei Punkte zu Hause behalten. Mein Ziel ist es, gegen St. Pauli zu gewinnen.“

„100 Prozent für den Club“: Wie Möller Daehli mit Nürnberg St. Pauli schlagen will

Das Wiedersehen mit ehemaligen Mitspielern wird diesmal noch überschaubarer sein als bei St. Paulis Gastspiel im Februar, das die Hamburger mit 2:1 gewannen. „Viele Spieler aus meiner Zeit haben den Verein verlassen. Ich habe noch ab und zu Kontakt zu Finn Ole Becker und Philipp Ziereis und auch zu Leuten aus dem Umfeld von St. Pauli“, erzählt Möller Daehli.

Auch wenn sein Fokus dem FCN gilt, verfolgt er aufmerksam den Weg seines Ex-Klubs und ist beeindruckt. „St. Pauli spielt eine tolle Saison. Die stehen zu Recht da oben“, findet Möller Daehli. „Vor allem Burgstaller und Kyereh haben eine hohe Qualität und sind extrem gefährlich.“

Nürnbergs Möller Daehli gibt zu: „Spielerisch haben wir Luft nach oben“

Nürnbergs Spezialität wiederum ist es, Tore zu verhindern. Der Club hat die wenigsten Gegentreffer (12) und erst zwei Niederlagen kassiert. „Wir sind schwer zu schlagen, haben eine gute defensive Stabilität“, sagt Möller Daehli: „Spielerisch haben wir Luft nach oben.“

Das gelte auch für ihn, betont er. „Ich kann noch besser spielen, muss noch gefährlicher werden, möchte mehr Assists liefern und auch Tore schießen.“ Ein Treffer und drei Vorlagen – ausbaufähig. An Fleiß mangelt es nicht. „MMD” ist einer der lauf- und dribbelstärksten Spieler der Liga.

Möller Daehli hat noch Erinnerungsstücke aus seiner Zeit beim FC St. Pauli

Die spielstärkste Mannschaft, da gibt es für ihn keine zwei Meinungen, kommt vom Kiez. „Bis jetzt spielt St. Pauli den besten Fußball der Liga und wenn sie so weiterspielen, können sie den Aufstieg schaffen“, glaubt Möller Daehli. „Das traue ich St. Pauli auf jeden Fall zu.“

Auch wenn er schon länger nicht mehr für den Kiezklub spielt, ist St. Pauli noch immer in seinem täglichen Leben präsent. „Ich habe einige Dinge, die ich von Fans geschenkt bekommen habe, zu Hause“, verrät Möller Daehli. „Bilder, Becher und andere Erinnerungsstücke.”

Ob er sich vorstellen könne, zu St. Pauli zurückzukehren? „Im Fußball weiß man nie, was passiert. Im Moment ist das kein Thema. Ich habe hier einen langen Vertrag“, sagt Möller Daehli (bis 2025). „Nürnberg war ein guter Schritt, ich fühle mich wohl und wir haben noch viel vor.“ Wie Sonntag.

Sein Tipp: „Natürlich ein Sieg für uns!“ Gerne würde er ein Tor beitragen – und jubeln? Möller Daehli überlegt. „Das würde ich spontan nach Gefühl machen.“