Ex-Kiezkicker Marmoush mit Geste des Respekts – und dem letzten Bundesliga-Spiel?

Die Frage, ob der Mann alsbald auf allerhöchstem Niveau kickt, stellt sich nicht. Einzig der Zeitpunkt ist unklar. Wobei die Art und Weise, wie Frankfurts Omar Marmoush an seinem alten Arbeitsplatz am Hamburger Millerntor aufzog, vermuten lässt, dass es der letzte Monat des Ägypters in der Bundesliga sein wird. Vielleicht sogar sein letztes Spiel.

Als er den am Ende einzigen Treffer des Spiels erzielt hatte, zeigte er eine Geste des Respekts. Jubeln wollte der 25-Jährige nicht dort, wo er als Leihspieler des VfL Wolfsburg in der Rückserie der Saison 2020/21 einen großen Karriereschritt gemacht hatte. Sieben Treffer waren ihm in 21 Partien in Braun und Weiß gelungen, fünf davon zu Hause – aber ob der Corona-Zeit sämtlich ohne Zuschauer.

Ex-St. Paulianer Omar Marmoush verzichtet auf Torjubel

Von daher war es am Samstag das erste Mal, dass Marmoush sein altes Wohnzimmer vollbesetzt und stimmungsgewaltig erleben durfte. Und entgegen der allgemeinen Annahme, er könnte ob des Pokers um seine Person in Gedanken bereits bei Manchester City sein, sprühte er nur so vor Spiellaune. Was auch immer wer auch immer auf Hamburger Seite versuchte, der Offensivmann war durch nichts und niemanden zu stoppen. Sieben der elf Eintracht-Torschüsse gingen am Ende auf sein Konto.

Für 80 Millionen Euro? Manchester City will Marmoush

„Wir sind natürlich froh, dass Omar da ist und dass er auch heute wieder entscheidenden Anteil hatte am Sieg”, meinte Trainer Dino Toppmöller. Dass größere Klubs an seinem Schützling interessiert sind, ist für den Coach normal. „Es wäre ja Wahnsinn, wenn andere Vereine da nicht auf ihn aufmerksam werden.” Dem Vernehmen nach 80 Millionen Euro wollen die Hessen haben für ihren Besten. Und auch wenn Sportvorstand Markus Krösche keinen Namen nennen wollte („Es gibt ein Interesse eines Klubs, mehr aber bisher nicht”), gibt es längst mehr als nur Spekulationen, dass ManCity an der Marmoush-Verpflichtung bastelt. Die Hinweise darauf, dass der Deal bereits in den nächsten Tagen eingetütet werden wird, mehren sich.

Möglicherweise hatte Omar Marmoush am Samstag sein letztes Spiel im Trikot mit dem Adler auf der Brust. Für ihn war es dann eine glückliche Fügung des Schicksals, dieses an alter Wirkungsstätte bestritten haben zu dürfen. Beim FC St. Pauli wird man dies – bei aller vorhandenen Wertschätzung für den ehemaligen Spieler – vermutlich anders sehen. Die Wunden, die er dem Kiezklub beigefügt hat, waren zu schmerzhaft.