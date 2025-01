Wurde in Bochum wieder deutlich: Was bei St. Pauli schleunigst besser werden muss

Defensiv bleibt auch nach der Hälfte der Saison festzuhalten, dass der FC St. Pauli absolut Bundesliga-tauglich ist. Das hilft in der Regel sehr viel weiter, aber nur arg eingeschränkt, wenn offensiv Schmalhans Küchenmeister ist. Ein Dutzend eigene Tore in 17 Partien lassen viel Luft nach oben.

0:1 gegen Frankfurt, 0:1 in Bochum – es sind knappe, aber eben Niederlagen, die der Kiezklub nach dem Jahreswechsel kassiert hat. „Wir kassieren sehr wenig Gegentore und dann ist klar, dass vorne ein bisschen der Schuh drückt”, räumte Innenverteidiger Hauke Wahl ein. Aber bei jeder Mannschaft drückt irgendwas, manche Mannschaften kassieren unfassbar viele Tore.”

Wahl will an Marschroute festhalten

Er glaube, dass der Weg, wenig Gegentore zu kassieren, deutlich besser ist, „als wenn man immer drei, vier Tore schießen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Uns reichen normalerweise ein bis zwei Tore. Natürlich müssen wir mehr aus unseren Chancen machen”. Gegen Frankfurt hatte es davon noch einige gegeben, in Bochum war es dann weitaus dünner. Und doch gab es die eine Situation, die entscheidend hätte werden können.

Im Vorjahr hätte Jackson Irvine einen solchen Kopfball, komplett unbedrängt und nach einer punktgenauen Flanke von Dapo Afolayan, vermutlich noch locker versenkt (53.). In der Bundesliga aber ist der Australier bekanntlich noch torlos, und dann wird auch aus einer solch vermeintlichen Pflichtaufgabe ein nicht zu lösendes Problem.

Am Ende schädelte der Australier die Kugel relativ deutlich daneben. „Die Gier hat gefehlt”, befand Trainer Alexander Blessin. Sollte das tatsächlich der Fall gewesen sein, muss sich das natürlich schleunigst ändern. Oder anders: Die Stabilität gegen den Ball darf Braun-Weiß gern beibehalten. In Sachen Vollstrecker-Qualitäten aber ist dringend Zuwachs vonnöten, will man den Klassenerhalt in der Beletage realisieren.