Wo steht der FC St. Pauli im Jahr 2035? Wofür steht er dann? Wie hochklassig spielt seine Profifußballmannschaft? Und um welchen Preis? Fragen wie diese werden am Wochenende beim großen St. Pauli-Kongress am Millerntor erörtert, bei dem auch heikle Themen auf den Tisch kommen dürften, die den Verein bewegen, besorgen und auch aufregen – wie die Eskalation der Gewalt im Gästeblock beim Heimspiel gegen Hannover und die Frage, welche Konsequenzen solche Vorfälle haben.

Auch ohne Spielbetrieb wird der Ballsaal der Haupttribüne des Stadions am Freitag, Samstag und Sonntag gut gefüllt sein und braun-weißes Engagement im Fokus stehen. 230 Teilnehmende werden dabei sein, darunter die Gremien des Vereins, die Sporttreibenden Abteilungen, Fanvertretungen, Mitarbeitende, engagierte Mitglieder, Fans, Sponsoren.

„Solch eine Veranstaltung ist einzigartig im deutschen Profi-Fußball“, betont Präsident Oke Göttlich im Gespräch mit der MOPO. „Es ist ein breites Format, um sich über den FC St. Pauli auszutauschen – ausführlich und in die Tiefe gehend, was in anderen Formaten nicht ausreichend möglich ist.“

St. Pauli und die Vision für das Jahr 2035

Die Zukunft des Kiezklubs ist das Leitmotiv. „Es geht darum, auf breiter Basis zu diskutieren, wie wir unseren FC St. Pauli in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren gestalten wollen. Wo wollen wir zum 125. Geburtstag des Vereins im Jahr 2035 stehen?“, sagt Göttlich. „Wer sind wir – und wer wollen wir sein?“

Oke Göttlich ist seit 2014 Präsident des FC St. Pauli WITTERS Oke Göttlich ist seit 2014 Präsident des FC St. Pauli

Das Format ist ungewöhnlich. „Es wird keine klassische Podiumsveranstaltung mit Frontal-Vorträgen sein, sondern das Gegenteil“, erklärt Martin Drust, Geschäftsleiter Marke des FC St. Pauli und Organisator des Kongresses. Die Leitung hat die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (Koblenz).

Göttlich richtet einen Appell an die St. Pauli-Mitglieder

Das mag trocken oder abgehoben klingen, aber für den Verein habe die Veranstaltung eine „sehr hohe Priorität“, wie Drust betont und auch Göttlich stellt klar: „Der Kongress ist eine wichtige Plattform. Es wird nicht nur geredet. Es können auch konkrete Taten folgen. 2009 sind daraus unsere Leitlinien für die Vermarktung entstanden.“

Martin Drust ist Marketing-Leiter des FC St. Pauli IMAGO/Funke Foto Services Martin Drust ist Marketing-Leiter des FC St. Pauli

Der FC St. Pauli ist ein mitgliedergeführter Verein. Das ist bereichernd, aber auch herausfordernd und manchmal problematisch. Göttlich: „Was bedeutet Partizipation und wie leben wir diese? Mitreden und Mitmachen bedeutet auch, Mitverantwortung zu tragen, Entscheidungen mitzutragen und in gewisser Weise eine Gegenleistung zu erbringen.“

Wie stark darf die Kommerzialisierung auf St. Pauli sein?

Das Ziel: „Wir wollen unseren FC St. Pauli gemeinsam besser machen.“ Dafür sei es „nötig, offen zu sein, klar zu sein und auch unausgesprochene Konfliktfelder zu thematisieren“.

Das beim Kiezklub seit jeher kontrovers diskutierte Thema Kommerzialisierung etwa. „Es geht auch um die Frage, wie wir als e.V. im sich verändernden Profifußball langfristig überleben können“, so Drust. „Dafür müssen wir Konzepte entwickeln und überlegen, wie viel Kommerzialisierung tragbar ist und welche Kompromisse wir machen wollen und vielleicht auch müssen.“ Vielleicht in Zukunft mehr?

Vorfälle vom Hannover-Spiel sorgen für Diskussionen

Ganz sicher sorgen die Vorfälle beim Hannover-Spiel für Gesprächsstoff, was dem Thema Stadionerlebnis eine neue Dringlichkeit und Brisanz verleiht.

In der hitzigen Debatte um Gewalt von Fans und Polizei mahnt Göttlich zu verbaler Zurückhaltung. „Es ist ein viel zu komplexes Thema, um unter den Eindrücken der aktuellen Vorfälle schnell abschließende Urteile zu fällen, Forderungen zu stellen oder vermeintlich einfache Lösungen zu präsentieren. Das ist weder angebracht noch zielführend, sondern bewirkt eher das Gegenteil.“

Göttlich befürchtet zunehmende Eskalation zwischen Polizei und Fans

Göttlich teilt Befürchtungen, dass sich die Fronten verhärten. „Meine Sorge ist, dass aus der gegenseitigen Vorwurfshaltung eine Spirale entsteht, aus der wir keinen Ausweg mehr finden.“ Die Folge: eine weitere Eskalation, die nur Verlierer hat.

Sein Appell: „Wir brauchen eine Deeskalation auf allen Seiten. Der Besuch eines Fußballspiels soll Freude machen. Es kann nicht sein, dass vermehrt Menschen Sorgen und Ängste haben, in ein Fußballstadion zu gehen.“ Eine Frage, die den FC St. Pauli beschäftigt, laute: „Wie schaffen wir Safe Spaces am Millerntor, ein Fußballstadion als verantwortungsbewussten Ort?“

Göttlich: „Es gibt Menschen, die Werte des FC St. Pauli mit Füßen treten“

Das schließt die eigenen Fans mit ein. „Wir müssen auch einige Dinge selbstkritisch ansprechen und angehen und das auch aushalten“, stellt Göttlich klar und will Probleme auf Nachfrage nicht verharmlosen. „Es gibt Menschen, die gewisse Werte des FC St. Pauli ignorieren oder gar mit Füßen treten. Es gibt unangenehme oder bedrohliche Situationen unter den eigenen Fans. Auch das wird wahrscheinlich thematisiert werden.“

Das Wochenende ist wichtig und auch eine Chance, so sieht es Göttlich. „Der Kongress fördert den Dialog. Miteinander diskutieren, sich dabei ins Gesicht schauen und sich trotz möglicher Meinungsunterschiede respektieren. Das ist das Entscheidende – gerade in diesen Zeiten.“