Eric Smith verletzt: So steht es um St. Paulis „Ausnahmespieler“

Es gibt nicht so viele Spieler in den Reihen des FC St. Pauli, die zumindest auf lange Sicht nicht zu ersetzen sind. Jackson Irvine war der erste von ihnen, der nach der vorangegangen Länderspielpause ausgefallen, aber schneller als befürchtet zurückgekehrt war. Vor Paderborn erwischte es in Eric Smith den zweiten Profi dieser Gattung.

„Er ist leicht angeschlagen gewesen mit leichten Adduktorenproblemen. Da wollten wir kein Risiko gehen”, erklärte Fabian Hürzeler das Fehlen des Schweden, der noch mit nach Ostwestfalen gereist war. „Wir haben das am Samstagmorgen entschieden”, sagte der Coach. „Wir haben jetzt viele Spiele vor der Brust und brauchen jeden Einzelnen. Und Eric ist natürlich ein Ausnahmespieler für uns.”

Hauke Wahl übernahm Eric Smiths zentrale Position

Adam Dzwigala rückte ins Team, Hauke Wahl übernahm die zentrale Position in der Dreierkette und die Rolle im Spielaufbau, wurde aber vor allem im ersten Durchgang zu wenig gesucht. „Dafür, dass er kein gelernter Sechser ist, hat er das gut gemacht”, lobte Kollege Marcel Hartel, unterstrich aber auch: „Eric ist ein immens wichtiger Spieler für uns.”

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Noten in Paderborn: Ein Duo bekommt die Fünf – nur einer die Zwei

Einen längeren Ausfall von Smith muss St. Pauli, so klangen eigentlich alle Beiträge zu dem Thema, wohl nicht befürchten. Gut möglich, dass er kommende Woche bereits wieder normal am Trainingsbetrieb teilnehmen und entsprechend am kommenden Samstag gegen den KSC schon wieder spielen kann.