Er wird St. Pauli verstärken: Weißhaupt kann sich in Hamburg auf alte Bekannte freuen

Offiziell ist der Deal weiterhin nicht. Doch es wird so kommen, dass der FC St. Pauli in diesen Tagen den ersten Neuzugang an der Kollaustraße erwarten darf. Einen, der in Hamburg gleich mehrere bekannte Gesichter vorfinden wird.

Das Interesse des Kiezklubs an Freiburgs Noah Weißhaupt ist schon länger publik, und gleichwohl es mehrere Mitbewerber gegeben hat (unter anderem den 1. FC Heidenheim), ist die Entscheidung des 23-Jährigen pro Hamburg ausgefallen. Vermutlich auch deswegen, weil er sich bei diversen Weggefährten eine Meinung hat einholen können.

Ex-Kiezkicker Johannes Flum stieg mit Noah Weißhaupt auf

Zum einen direkt im Breisgau. In Daniel-Kofi Kyereh steht bekanntlich beim SC ein ehemaliger Kiezkicker unter Vertrag, wenngleich der sich nach wie vor mit den Folgen eines Kreuzbandrisses herumplagen muss. Und dann gibt es im Umfeld mit Johannes Flum einen Ex-Profi, der sich in seiner Zeit an der Elbe pudelwohl gefühlt hat und mit dem Weißhaupt in der Freiburger U21 zusammengespielt hat. 29 gemeinsame Partien stehen ebenso zu Buche wie der Aufstieg in die 3. Liga in der Saison 2020/21.

Philipp Treu und Weißhaupt kennen sich aus der Jugend

Noch länger kennen sich Weißhaupt und Philipp Treu. Bereits in der U19 des SC standen sie in der Spielzeit 2018/19 zusammen auf dem Platz, im Herrenbereich folgten bis 2023 neun weitere Partien. Insgesamt bestritten die beiden 35 Begegnungen im selben Trikot, doch es gibt noch weitere St. Paulianer, mit denen der Offensivmann bereits Erfolge gefeiert hat: 13 Spiele in 3. Liga, Europa League und Bundesliga kickte er Seite an Seite mit Robert Wagner, zudem bestritt er 2020/21 elf Partien zusammen mit Carlo Boukhalfa.

Das könnte Sie auch interessieren: Jackson Irvines irre Meilensammlung

Derlei Nebenaspekte sind im Profi-Fußball freilich keine handfesten Argumente für einen Vereinswechsel. Dennoch ist es für einen wechselwilligen Spieler natürlich hilfreich, sich mit Hilfe von Einschätzungen von bekannten Personen ein grobes Bild vom möglichen neuen Klub machen zu können. Schon Treu und Wagner hatte dies dazu bewegt, sich in den hohen Norden zu begeben. Der Fall Weißhaupt dürfte ähnlich gelagert sein.