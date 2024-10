Er war St. Paulis teuerster Einkauf: Das macht Ugur Inceman heute

Er bewegt sich mindestens auf Augenhöhe mit David Nemeth, hat vermutlich in Sachen teuerster Tranfser des FC St. Pauli noch mit ein paar Euro die Nase vorn: Stolze 1,38 Millionen Euro zahlte der Kiezklub anno 2001 an Alemannia Aachen für Ugur Inceman. Doch die Liaison war nicht wirklich von Erfolg gekrönt.

51 Partien absolvierte der türkische Mittelfeldmann in Braun-Weiß in zwei Jahren, in denen es von der Bundesliga geradewegs runter ging in die 3. Liga. 2003 ging er ablösefrei zu Greuther Fürth und ein Jahr darauf in sein Heimatland, wo er wieder in die Spur fand und unter anderem für Besiktas Istanbul spielte.

2018 beendete der gebürtige Aachener seine aktive Laufbahn, blieb dem Fußball aber erhalten. Inzwischen ist Inceman 43 Jahre alt und Trainer der U18-Auswahl der Türkei.