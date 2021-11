Bis zum Samstagmittag schwammen sie auf Erfolgswellen-Augenhöhe, dann setzte sich Darmstadt 98 durch das furiose 4:0 im direkten Duell vom FC St. Pauli ab. Zwar kann der Kiezklub schon am Mittwoch wieder die Tabellenspitze erklimmen, sollte das Nachholspiel gegen Sandhausen nicht verloren werden. Aber die Lilien haben bei Timo Schultz schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Ich glaube, dass sie eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft haben“, sagte St. Paulis Coach und sprach damit 98-Sportchef Carsten Wehlmann ein dickes Kompliment aus.

Timo Schultz: Pfeiffer und Schultz „schwer zu verteidigen“

Vor allem die Offensive mit den nunmehr bereits 35 erzielten Treffern und den auch gegen St. Pauli erfolgreichen Stürmern Phillip Tietz und Luca Pfeiffer nötigte ihm Respekt ab. Diese beiden „Prellböcke“ seien „schwer zu verteidigen“, dazu das „extreme Tempo auf den Flügeln“ mit dem am Samstag herausragenden Braydon Manu und Kollege Mathias Honsak.

Vom gesamten Mannschaftsgefüge gehe eine starke Energie aus, lobte Schultz: „Ich traue denen alles zu. Es gibt immer ein, zwei Mannschaften, die in so einen Lauf reinkommen, die sich in die Saison reinarbeiten.“ Wenn man jetzt noch die Anfangsphase der Spielzeit rausrechne, in der Darmstadt massiv unter Corona zu leiden gehabt hatte, „dann sind sie zurecht Erster momentan“.