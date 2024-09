Endlich wieder Vollgas im Training: St. Pauli hat einen Hoffnungsträger

Wer im Süden Europas groß geworden ist, dem machen Temperaturen knapp über 30 Grad bei strahlendem Sonnenschein nichts aus. Und so gehörte Manolis Saliakas zu den Vitalsten auf dem Trainingsplatz des FC St. Pauli, als dort am Donnerstagmittag die tägliche Einheit in Form eines Kleinfeldturniers stattfand – mit einem Sieger aus Griechenland.

Zusammen mit Morgan Guilavogui, David Nemeth, Robert Wagner und Keeper Ben Voll triumphierte Saliakas nach vier kraft- und ernergieraubenden Runden, im entscheidenden Spiel gegen Hauke Wahl, Erik Ahlstrand, Philipp Treu, Scott Banks und Kevin Jendrzey gelang dem 27-Jährigen der einzige Treffer, zudem verhinderte er mit einer Monstergrätsche gegen Treu ein Gegentor. Klar, dass das ausgiebig gefeiert werden musste.

Manolis Saliakas wieder voll im St. Pauli-Training

Zumal Saliakas lange keinen Grund mehr hatte, seiner guten Laune freien Lauf zu lassen. Gefühlte Ewigkeiten hatte er gefehlt, die komplette Vorbereitung wegen einer massiv nervigen Wadenverletzung verpasst. Das einzig Positive an der Blessur: Klingt sie ab, kann man gleich Vollgas geben. Und es wundert nicht, dass man Saliakas das nicht zwei Mal sagen musste.

Gegen Heidenheim wurde er bereits eingewechselt, in Berlin hatte er erneut zum Kader gezählt, war aber nicht gebracht worden. Mit jeder neuen Einheit, mit jedem weiteren Tag aber kämpft sich der Rechtsverteidiger immer mehr zurück in die Mannschaft. Und geht es in dem aktuellen Tempo weiter, dürfte er auf jeden Fall in Augsburg am Sonntag der folgenden Woche in der Startelf stehen.

Lars Ritzka und Philipp Treu haben ihre Sache gut gemacht

Mit seiner Rückkehr erweitern sich für Coach Alexander Blessin natürlich auch die taktischen Möglichkeiten, gleichwohl man dem bisher aktiven Duo auf den sogenannten Schienen keinerlei Vorwürfe machen kann. Im Gegenteil. Lars Ritzka, gewiss mit den größeren Stärken im Defensivbereich, köpfte St. Pauli bekanntlich in die zweite Pokalrunde. Und Philipp Treu ist nach überstandenem Wadenbeinbruch fast wieder der alte.

Dennoch: Saliakas‘ Vorwärtsdrang wird Braun-Weiß guttun, seine Flanken werden die Offensive in jedem Fall beleben. Vor allem Guilavogui, dem er auch am Donnerstag im Training etliche Treffer aufgelegt hat, dürfte von der Rückkehr des letztjährigen Stammspielers profitieren.