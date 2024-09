Emotionale Tage für Smith: Verletzung, Entwarnung und private Alarmbereitschaft

Es hätte richtig dicke kommen können für den FC St. Pauli. Doch Eric Smith hatte Glück im Unglück – und damit auch der Kiezklub. Die Verletzung, die sich der Abwehrchef im Auswärtsspiel bei Union Berlin zugezogen hatte, ist nicht so gravierend wie zunächst befürchtet und es gibt Hoffnung, dass der Abwehrchef in der Länderspielpause wieder fit wird und für das nach zwei Niederlagen so wichtige Bundesligaspiel Nummer drei zur Verfügung steht. Doch sein Einsatz in Augsburg könnte aus einem ganz anderen Grund wackeln. Smith hat aufregende Tage hinter sich – und noch aufregendere vor sich.

Die Hauptsache ist erst einmal, dass sich der Schwede keine „schwere Verletzung“ zugezogen hat, wie der Verein am Montag mitteilte, sondern wohl nur eine Zerrung im Bereich der Adduktoren. Ein längerfristiger Ausfall des Schweden droht also nicht. Wenn es gut läuft, kann der 27-Jährige die Beschwerden schnell auskurieren und noch in der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen.

FC St. Pauli: Smith gegen Augsburg schon wieder dabei?

Das nächste Spiel steht am 15. September beim FC Augsburg an, bevor es eine Woche später im zweiten Heimspiel gegen RB Leipzig geht, den ersten Gegner aus der Kategorie Spitzenmannschaft.

Es wäre verdammt wichtig für St. Pauli, den spielstarken Defensivstrategen in beiden Partien in der Startelf zu haben, aber der Einsatz von Smith könnte aus einem ganz anderen Grund als seinem körperlichen Zustand in Frage gestellt werden – einem überaus schönen Grund.

Eric Smith und seine Frau erwarten ein Kind

Smith und seine Frau Fannie erwarten ihr erstes Kind. Sie ist im neunten Monat schwanger, die Geburt steht kurz bevor. Das ist auch der Grund, warum der Blondschopf nicht für die Länderspiele der schwedischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Aserbaidschan und Sonntag gegen Estland (mit St. Pauli-Kollege Karol Mets) nominiert worden war. Die hätte er allerdings aufgrund der aktuellen Verletzung absagen müssen.

Verpasst Smith wegen der Geburt ein Spiel?

Emotionale Tage für Smith: der ersehnte Start in die Bundesliga, die beiden Niederlagen, seine Verletzung, die Sorgen, die Entwarnung und abseits des Fußballs die Vatervorfreuden, die Nervosität und häusliche Anspannung. Die wohl schönste Alarmbereitschaft, die das Leben bereithält.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Paderborn bis Premier League: Das wurde aus St. Paulis Sommer-Abgängen

Die für St. Pauli relevante Frage ist, ob der Geburtstermin mit einem Spieltermin kollidiert und einen Einsatz von Smith in Augsburg oder gegen Leipzig unmöglich macht oder zumindest logistisch erheblich erschwert. Aber das ist erstens spekulativ und zweitens auch noch schwer absehbar. Zunächst muss der werdende Vater überhaupt wieder richtig fit und spielfähig werden. Die Gesundheit steht an oberster Stelle. Das gilt für beide Bereiche.