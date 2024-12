Einmal Erster, oft in den Top Ten: Hier mischt St. Pauli in der Bundesliga-Spitze mit

Der FC St. Pauli geht auf Platz 14 in die kurze Winterpause, bevor es am 11. Januar gegen Eintracht Frankfurt schon wieder weiter geht – ein Platz besser, als zum sicheren Klassenerhalt notwendig wäre. Auch in den Bundesliga-Einzelstatistiken finden sich einige braun-weiße Kicker unter den ersten 15 Rängen. Der große MOPO-Überblick.

In einer Kategorie liegt ein St. Paulianer sogar ganz vorne, und natürlich ist es der Kapitän. Jackson Irvine legte stolze 183,9 Kilometer auf Bundesliga-Rasen zurück, über einen Kilometer mehr als der Zweitplatzierte, ein gewisser Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Dem braun-weißen Australier würde man ohne Weiteres zutrauen, auch den Laufrekord von Forrest Gump zu knacken, der im gleichnamigen Film dann doch nach drei Jahren, zwei Monaten, 14 Tagen und 16 Stunden „ziemlich müde“ war und nach Hause ging.

Irvine zwischen Upamecano und Xhaka

Irvine ist in einigen Statistiken recht weit vorne platziert: Bei den intensiven Läufen liegt er auf dem zweiten Platz, allein Mönchengladbachs Tim Kleindienst schlägt ihn dort mit 1284:1254. Mit 154 gewonnenen Zweikämpfen liegt er auf Platz zwölf, zwischen den Branchengrößen Dayot Upamecano und Granit Xhaka. 50 gewonnene Kopfballduelle bringen ihn sogar auf Rang neun – und mit seinem Assist für Johannes Eggestein zum jüngsten 1:0-Erfolg in Stuttgart hat er es bei den Torvorlagen auf einen geteilten zehnten Platz gebracht. Es war der vierte braun-weiße Treffer, den Irvine vorgelegt hat.

Auch Wahl und Treu bei Laufdistanz stark

Sein Mittelfeld-Kollege Philipp Treu hat es in vier Rubriken unter die Top 15 geschafft. Mit 28 Flanken aus dem Spiel heraus liegt er auf Rang zehn, 1121 intensive Läufe befördern ihn auf Platz zwölf, 384 Sprints ergeben Platz 13 – und mit 160,8 zurückgelegten Kilometern ist er in Sachen Laufdistanz Nummer 14 in der Bundesliga. Dort liegt Hauke Wahl zwischen Irvine und Treu auf Platz sechs. Seine 169 abgerissenen Kilometer verdeutlichen, wie sehr es für St. Pauli auf Kondition und Ausdauer ankommt, um das eigene Tor zu verteidigen. Die Plätze 1, 6 und 14 bei der Laufdistanz drücken dies eindrucksvoll aus.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– „Schöner ohne Leichenteile“: Interview zum „Veganuary“: Warum ausgerechnet Bratwurst-Ikone Atze Schröder schon lange vegan lebt

– Hamburg scheint dem BSW egal: Warum bei der Gründung des Landesverbandes nur überregionale Themen verhandelt wurden

– Schlimme Long-Covid-Zahlen: Wenn das Leiden nicht mehr aufhört

– Da kommt was auf uns zu: Wahlen, Bauprojekte, Preise –welche Ereignisse Sie 2025 im Blick haben sollten

– Hamburgs Auf- und Absteiger 2024: Eine Liste von Olaf Scholz über Fischotter bis zu Nina Chuba

– 20 Seiten Sport: Wir sagen nur ein Wort zu Horst Hrubesch: Herzlichen Dank!

– 20 Seiten Plan7: Robbie Williams macht sich zum Affen und die Musical-Nonnen sind zurück

Wenn dann doch einmal ein gegnerischer Spieler zum Abschluss kommt, ist oft Nikola Vasilj zur Stelle. St. Paulis bosnischer Keeper liegt mit 51 gehaltenen Torschüssen auf Platz sechs in der Torhüter-Rangliste. Ab und zu hilft ihm auch das Alu, an dem Stürmer verzweifeln. Da nur zehn Bundesliga-Kicker in den ersten 15 Spielen mehr als einmal Pfosten oder Latte trafen, teilt sich ein braun-weißes Quintett mit je einem Alu-Treffer mit vielen anderen Leidtragenden Platz elf: Oladapo Afolayan, Carlo Boukhalfa, Adam Dzwigala, Morgan Guilavogui und Eric Smith.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach 15 Spielen steht fest: Das ist das größte Faustpfand von St. Pauli

Natürlich lässt sich nicht alles im Fußball auf nackte Zahlen herunterbrechen. Die Übersicht und Gestaltungsfähigkeit des Defensiv-Strategen Smith wird nur selten in wohlwollende Ziffern übersetzt, ebenso die Laufarbeit und das Räume schaffen von Angreifern wie Eggestein. Der Einsatz von Eggesteins Sturmpartner Guilavogui wird dagegen gemessen, aber unglücklich: Mit fünf Gelben Karten liegt der Leihstürmer aus Lens auf einem geteilten dritten Platz bei den Verwarnungen und ist mit 20 Fouls Zehnter in der entsprechenden Kategorie. Dort liegt Irvine mit 19 Pfiffen gegen sich übrigens auf Platz zwölf – aber der Kapitän kann sich ja mit anderen äußerst schmeichelhaften Statistiken trösten.