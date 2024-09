Einer ist bekannter Teammanager: Die Verbindungen zwischen RB Leipzig und St. Pauli

Mag wohl sein, dass viele Menschen, die es mit dem FC St. Pauli halten, nicht eben mit der Zunge schnalzen, wenn es um die Einschätzung des Vereins RB Leipzig geht. Alexander Blessin wird das anders sehen, und das ist mehr als nachvollziehbar, war er doch schlanke acht Jahre für die Sachsen tätig. Aber es gibt noch weitere Verquickungen zwischen dem Kiezklub und dem Dosen-Konzern. Auch solche, die den Hamburgern sehr gut getan haben.

Von 2012 bis 2020 hatte Blessin für den Nachwuchsbereich bei RB gearbeitet, zunächst die U17, dann die U19 gecoacht und zwischendrin einen Akteur kennengelernt, den er jetzt seinen Schützling nennen darf: Philipp Treu schnürte von 2015 bis 2017 zwei Jahre lang die Stiefel für die Leipziger Jugend. Und der Außenverteidiger ist nicht der erste aus dem Brause-Kosmos, der zu Braun-Weiß wechselte: Youba Diarra hatten die Hamburger im Sommer 2019 von RB Salzburg ausgeliehen, nach einem glücklosen halben Jahr war im Januar 2020 aber schon wieder Feierabend.

Ein Ex-St. Paulianer arbeitet immer noch für RB

Und es gab Spieler, die den entgegengesetzten Weg gegangen sind – mit nicht zu verachtenden Nebeneffekten für St. Pauli. Marcel Halstenberg war nach überzeugenden Auftritten auf dem Kiez im Sommer 2015 von Leipzig erstanden worden, ein Jahr später sicherte sich Salzburg die Dienste von Marc Rzatkowski, und auch das nicht für lau. Unterm Strich wurden 5,5 Millionen Euro (3,5 für Halstenberg, zwei für Rzatkowski) vom RB-Konto auf jendes des Kiezklubs überwiesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nächster Schritt im Polizeikosten-Zoff

Auch auf Ebene der Sportlichen Leitung waren bzw. sind ehemalige St. Paulianer für die Roten Bullen aktiv. Moritz Volz zum Beispiel, von 2010 bis 2012 am Millerntor aktiv, sammelte als Co-Trainer bei RB von 2019 bis 2021 wichtige Erfahrungen für seine Karriere. Und bereits seit sieben Jahren arbeitet Babacar N’Diaye in Leipzig. Der Ex-Profi, der Anfang 2003 für ein halbes Jahr für St. Pauli stürmte, den Abstieg in die Drittklassigkeit aber nicht verhindern konnte, ist seit 2017 Teammanager bei RB.