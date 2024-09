„Eine Inspiration“: Darum ist Sky-Experte Hamann Fan von St. Paulis Saad

Der Mann war merklich angefasst und machte daraus auch gar kein Geheimnis: Didi Hamann, Experte bei Bezahl-Sender Sky, war geflasht ob der Personalie Elias Saad und lobte St. Paulis Doppel-Torschützen von Freiburg über den grünen Klee.

„Das müssen sie zwei, drei Mal im Monat machen“, bilanzierte der Mann, der 59 Länderspiele für Deutschland bestritt und mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hat, nach dem ersten Dreier des Aufsteigers live bei Sky. Einmal pro Monat werde nicht reichen, „aber zumindest war das ein Anfang“. Und daran hatte Saad bekanntlich ein gerüttelt Maß Anteil.

„Er ist ja auch unser Didi-Man, der erste St. Paulianer mit drei Scorerpunkten in einem Bundesligaspiel“, sagte Hamann und fuhr fort: „Er war an allen vier Saisontoren von St. Pauli beteiligt, hatte 93 Prozent Passquote.“ Und das als jemand, der vor zwei Jahren noch in der Regionalliga gespielt hat, wobei sich Hamann die Ex-Klubs des 24-Jährigen erst einmal via Google recherchieren musste.

St. Paulis Elias Saad bei Sky für seinen Weg gefeiert

Didi Hamann konnte es kaum fassen, was Elias Saad in Freiburg für eine Show abzog. imago/Sven Simon Didi Hamann konnte es kaum fassen, was Elias Saad in Freiburg für eine Show abzog.

„Norderstedt, Barmbek Uhlenhorst – was für eine wunderbare Geschichte“, schwärmte der 51-Jährige, der Saad zu nichts anderem machte als „eine Inspiration für ganz Fußball-Deutschland“. Weil der Kiezklub-Flügelflitzer nämlich einen ganz anderen, in der Branche mittlerweile völlig unüblichen Weg gewählt hat.

„Die Leute sagen, du musst ins Nachwuchsleistungszentrum“, sagte Hamann, „aber er hat gezeigt, dass es auch anders geht. Und jetzt steht er hier vor drei, vier, fünftausend St. Pauli-Fans in der Kurve und lässt sich feiern. Sensationell! Was für eine Geschichte.“

Das solle jedem Hoffnung geben zu sagen: „Ich höre nicht auf, ich mache weiter, irgendwann gibt dir jemand die Chance. Und jeder, der aufläuft für Norderstedt oder Barmbek Uhlenhorst, der weiß: Der Bundesliga-Zug ist nicht abgefahren.“

Der so gelobte Saad bedankte sich im Sky-Interview nach dem Freiburg-Spiel für die netten Worte Hamanns.