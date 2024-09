„Ein klares Foulspiel“: St. Pauli-Trainer Blessin wütend auf Schiri Zwayer

Nein, die Niederlage beim FC Augsburg konnte man aus St. Pauli-Sicht nicht am Schiedsrichter festmachen. Zu dünn war dafür der Vortrag in der ersten Hälfte, das wussten auch die Protagonisten. Dennoch setzten sie sich kritisch nicht nur mit der eigenen Leistung, sondern auch mit der von Felix Zwayer auseinander. Vor allem wegen der Umstände des ersten Gegentreffers.

„Der Ball ist weg und er geht trotzdem rein und checkt ihn weg”, urteilte Coach Alexander Blessin in Bezug auf das sehr rustikale Einsteigen von FCA-Stürmer Essende gegen Karol Mets im FCSP-Strafraum. „Für mich ist es ein klares Foulspiel. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und das Tor muss man auch erst mal verdauen nach den Umstellungen. Wenn wir das nicht gekriegt hätten…”

Auch der Kapitän hatte es ähnlich wahrgenommen, auch Jackson Irvine wollte da aber kein Fass von aufmachen. „Für mich hat es sich auf dem Feld klar angefühlt. Ich habe die Szene noch nicht wieder gesehen und ich möchte da auch nicht zu sehr drüber reden”, sagte der Australier. „Aber aus irgendeinem Grund gibt es solche Entscheidungen in dieser Liga überall auf dem Feld, und das können dann eventuell auch Schlüsselszenen sein. Billige Dinge, die die anderen Mannschaften bekommen, wir aber nicht.”

Ein nachvollziehbarer Blick insofern, als dass Zwayer für identische oder noch deutlich weniger harmlosere Aktionen von St. Paulianern (Irvine, Andreas Albers) in seine Pfeife blies. Dennoch sollte sich der Neuling, auch wenn es in Momenten der Enttäuschung sicher schwerfällt, nicht an solchen Dingen festbeißen.