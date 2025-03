Klassenkampf. Nach drei Niederlagen in Serie will der FC St. Pauli die Wende schaffen und zurück in die Erfolgsspur. Der Fokus der Mannschaft und sportlichen Leitung gilt diesem Ziel. Parallel zur Punktejagd laufen die Planungen für die kommende Spielzeit – sehr herausfordernd durch die noch ungeklärte Liga-Zugehörigkeit. Mit dem nahenden März beginnt die heiße Phase für Zukunftsplanung, Vertragsgespräche, Kaderfragen, Weichenstellungen. Immer wieder haben die Verantwortlichen des Kiezklubs betont, dass eine wichtige wirtschaftliche Säule des Vereins Transfererlöse sind. Und bleiben. Wer also wird St. Paulis nächster Millionen-Verkauf?