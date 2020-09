DFL-Versammlung: Göttlich: Auch St. Pauli will vor Fans spielen!

DFL-Chef Christian Seifert hat den deutschen Profifußball wegen der anhaltenden Corona-Krise auf eine enorm schwierige Saison eingeschworen. „Die Organisation und Durchführung dieser Spielzeit wird um ein Vielfaches komplizierter als die Beendigung der letzten Spielzeit", sagte er nach einer Mitgliederversammlung in Frankfurt.

Trotz der unterschiedlichen Verfügungslagen zur Zulassung von Zuschauern für die 36 Profi-Vereine findet Seifert es „viel zu hoch geschossen, von Wettbewerbsverzerrung zu sprechen” .

Das könnte Sie auch interessieren: HSV hofft auf Fans zum Derby

In Leipzig hatten die Behörden grünes Licht für die Zulassung von bis zu 8500 Zuschauern bei Heimspielen von Bundesligist RB gegeben. In Berlin sieht die Corona-Verordnung bis zu 5000 Fans vor. In anderen Bundesländern werden keine oder nur wenige Hundert Zuschauer zugelassen. „Grundsätzlich” sei die DFL dafür, dass es zu einer „bundeseinheitlichen Regelung” kommt, sagte Seifert.

Göttlich: „Schritt in eine neue Normalität“



St. Pauli-Präsident Oke Göttlich, Mitglied des DFL-Präsidiums, wirbt für eine „vorsichtige Teilöffnung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen”, die ein „Schritt in eine neue Normalität” mit Corona seien. „Auch beim FC St. Pauli arbeiten wir an einem Weg, Spiele vor Fans möglich zu machen.”