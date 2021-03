Derby-Fluch?: Schultz denkt an 2011: „Das wird nicht wieder passieren!“

Die Frage nach dem Derby-Fluch blieb nicht aus. Timo Schultz erlebte es schließlich selbst mit, wie St. Pauli 2011 nach dem Erfolg im Volkspark am 16. Februar nur noch einen Zähler holte und in die 2. Liga abstieg. Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel in Karlsruhe kennt er also – und hat genau deswegen keine Sorge.

„Die Situationen kann man nicht miteinander vergleichen“, betont Schultz. Damals spielte St. Pauli in der ersten Liga, nun in der zweiten, damals verletzten sich in den Spielen nach dem Derby zuerst Bastian Oczipka und dann Carlos Zambrano schwer. „Das war eine Verquickung unglücklicher Umstände. Das wird nicht wieder passieren“, ist Schultz überzeugt.

Derby-Fluch bei St. Pauli? Timo Schultz glaubt nicht dran

Auch statistisch deutet nichts darauf hin, dass ein Sieg im Derby einen Fluch zur Folge hat – trotz St. Paulis Abstieg 2011 und des Nicht-Aufstiegs des HSV vor zwei Jahren. In den fünf auf die Zweitliga-Stadtduelle folgenden Spielen punktete St. Pauli zwei Mal besser als im Saisonschnitt und drei Mal schlechter. Beim HSV war es genau umgekehrt, er verbesserte den Schnitt der Punkte pro Spiel in drei Fällen und verschlechterte sich zwei Mal. Weder Derby-Fluch noch -Segen auszumachen.

Dass ein Sieg in einem solchen Spiel aber doch ein Risiko birgt, weiß Sportpsychologe Matthias Herzog. „Negativläufe nach Erfolgen gibt es immer wieder“, sagt er. „Das ist ein grundsätzliches Phänomen und eine große Gefahr.“

Bei St. Pauli sieht Trainer Schultz dafür aber „überhaupt keine Anzeichen“ und ist doch sicher: „Es wird auch wieder ein Spiel geben, das wir nicht gewinnen.“