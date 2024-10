„Das wäre fahrlässig“: St. Pauli sucht neuen Torhüter – Schreck-Moment im Training

Die Situation ist ebenso bekannt wie alarmierend. Mit Nikola Vasilj hat der FC St. Pauli aktuell nur noch einen gesunden Torhüter zu Verfügung, nachdem sich die bisherige Nummer zwei Ben Voll am vergangenen Sonntag bei seinem Einsatz für die U23 schwer verletzt hatte. Und als wäre es noch nötig, lieferte auch das Training am Mittwoch noch einmal einen Beleg dafür, dass Handlungsbedarf besteht. Coach Alex Blessin hat diesbezüglich eine klare Meinung.

Ein langer Ball in die Spitze, ein Keeper, der aus dem Tor eilt, nicht ruft und Sekundenbruchteile später krachend mit seinem Verteidiger zusammenrauscht: Der Trainingsunfall von Kevin Jendrzej und Muhammad Dahaba am Mittwoch hat dargelegt, wie schnell es gehen kann. Jendrzej musste lange behandelt werden, hielt sich die rechte Hand, konnte zum Glück gegen Ende der Einheit wieder zwischen die Pfosten.

Schreckmoment für St. Pauli-Keeper Kevin Jendrzej

„Es war nur der Nerv, ,Mäusle’ nennt man das“, erläuterte Blessin: „Es ist nicht so schlimm. Aber er war auch ein bisschen selber schuld, denn wenn er den Mund aufmacht, kann er seine Innenverteidiger instruieren, dann passiert so was nicht.“ Manchmal müsse ein Fehler weh tun, damit man draus lernt. „Aber Gott sei Dank war es jetzt nichts Schlimmes.“ Heißt: Jendrzej steht neben Ronny Seibt für den Test in Hannover zur Verfügung.

Zwei 19-Jährige als Vertreter für Vasilj, der mit Bosniens Auswahl am Freitagabend auf Deutschland trifft – das kann es nicht sein. „Vielleicht spielt Niko ja nicht“, sagte Blessin lachend und wünschte seiner Nummer eins „natürlich ein gutes Spiel. Er hat ja schon gesagt, dass er hofft, dass der Platz scheiße ist, damit Deutschland nicht so kombinieren kann“. Über allem aber stehe, „dass er gesund aus der Länderspielpause rauskommt“.

Und wenn es nach dem Trainer geht, hat Vasilj neue Konkurrenz, wenn er wieder in Hamburg zurück ist. „Dass wir auf der Position was machen müssen, ist klar“, unterstrich Blessin. „Das steht außer Frage. Es wäre sonst fahrlässig.“ Sportchef Andreas Bornemann und Chefscout Jan Sandmann wären bereits mittendrin in der Suche, da ja neben Voll auch Sascha Burchert und Sören Ahlers noch lange fehlen werden. „Jetzt müssen wir gucken: Was gibt der Markt her, was haben wir für Optionen. Aber da waren schon ein paar interessante dabei.“