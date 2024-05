Das ist Fabian Hürzelers größte Sorge an St. Paulis Party-Montag

Schon nach dem alles entscheidenden 3:1 gegen Osnabrück vor einer Woche wollte Fabian Hürzeler seiner Vorbild-Funktion als „Feierbiest“ nachkommen. „Aber da war es eine kurze Phase und dann ging der volle Fokus auf Wiesbaden“, erklärte St. Paulis Erfolgscoach am Sonntag nach dem 2:1 beim SVWW. „Wir wollten diesen Titel unbedingt. Wir haben uns maximal gut auf Wiesbaden vorbereitet und viel Zeit investiert.“ Die nächsten 48 Stunden allerdings würden anderen Inhalt haben…

„Bei mir geht die Feierei jetzt erst richtig los“, kündigte Hürzeler an. Von seinen Jungs, die schon in den Katakomben der hessischen Hauptstadt Vollgas gaben, erwartete er nichts anderes – mit Einschränkung: „Wir haben am Montagmittag einen Termin im Rathaus. Ich hoffe, dass alle Spieler pünktlich sein und in vernünftigem Zustand dort auflaufen werden“, mahnte er.

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine frohlockt: „Das wird toll!“

Was danach passiert, da wird sich der Trainer vermutlich nicht mehr groß einmischen. Seine Schützlinge blickten dem ereignisreichen Montag mit Rathaustermin, Demonstration und großer Festivität auf dem Spielbudenplatz schon voller Vorfreude entgegen. „Das wird eine große Party, ich habe schon ein bisschen was von den Plänen mitbekommen“, freut sich Johannes Eggestein. „Da wird einiges dabei sein, einmal durch die Stadt fahren mit dem Bus, eine große Feier beim Rathaus. Wir freuen uns riesig darauf.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die Noten zum 2:1 in Wiesbaden

Das unterstrich ein überglücklicher Jackson Irvine. „Ich kann mir nicht vorstellen, was in den nächsten 48 Stunden passieren wird“, gestand er lachend. „Das wird toll. Spieler, Staff, Community, Fan – Jeder, der geholfen hat, dass wir das erreichen, verdient es, am Montag einen tollen Tag zu erleben.“