Darum gibt es keine Marmoush-Rückkehr zu St. Pauli

In den vergangenen Tagen hat es einigen Wirbel um Omar Marmoush gegeben. Der Stürmer des VfL Wolfsburg, in der vergangenen Halbserie an St. Pauli ausgeliehen, wolle wechseln, hieß es, und wurde mit Hannover in Verbindung gebracht.

Hat sich auch St. Pauli bis zuletzt um eine erneute Leihe bemüht? „Wir waren immer in Kontakt. Wir haben uns regelmäßig erkundigt, wie es aussieht und ob es Möglichkeiten gibt“, sagt Sportchef Andreas Bornemann zur MOPO. Aber: „Er will versuchen, sich in Wolfsburg durchzusetzen.“

VfL Wolfsburg: Keine Hamburg-Rückkehr für Marmoush

Vorerst bis zur Winterpause hofft Marmoush auf Einsätze, um sich zu bewähren.

Die Zweite Liga ist derzeit keine Option für den 22-Jährigen. „Omar hat andere Ambitionen“, weiß Bornemann und auch Trainer Timo Schultz glaubt, „dass er andere Möglichkeiten hat.“