Es war merkwürdig leise in der Südkurve beim Nachholspiel gegen Sandhausen. Keine Choreo, kein „Aux Armes!“, keine Gesänge. Es gab Applaus, die Tore und schließlich der 3:1-Sieg am Millerntor wurden bejubelt, aber nicht so euphorisch wie sonst. Die aktive Fanszene hatte sich dazu entschlossen, den üblichen organisierten Support für die Partie auszusetzen – aus einem wichtigen Grund.