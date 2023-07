Die Sommerpause fiel überschaubar lang aus in diesem Jahr. Und trotzdem beschleicht den Beobachter der Eindruck, es würden ein paar Kilo mehr Carlo Boukhalfa vor einem sitzen, als es noch im Mai der Fall gewesen wäre. Muskelmasse, wohlgemerkt. Und tatsächlich: St. Paulis Mittelfeldmann hat zugelegt. Sozusagen, um seinen Ambitionen auch optisch Nachdruck zu verleihen.

„Ja, das stimmt auf jeden Fall“, bestätigt der 24-Jährige im Gespräch mit der MOPO. „Ich habe viel trainiert, aber auch schon Ende der vergangenen Saison.“ Mit dem simplen Hintergrund, besser werden zu wollen, „und in dem Bereich hatte ich eine Baustelle, an der ich jetzt ganz gut gearbeitet habe“. Auch im Urlaub zu Hause in Freiburg und in den paar Tagen Frankreich, die er sich gegönnt hatte.

Carlo Boukhalfa hatte ein unbefriedigendes erstes St. Pauli-Jahr

Und die wohl auch nötig waren, denn hinter Boukhalfa liegt ein unbefriedigendes erstes Jahr auf dem Kiez. Ganze neun Einsätze hat er gehabt, drei davon ab der 89. Minute und nur zwei in der Startelf. Und trotzdem kann der vor einem Jahr aus Regensburg verpflichtete Profi mit Begriffen wie Neustart oder zweite Chance nicht viel anfangen.

„So denke ich gar nicht“, erklärt er. „Ich denke von Training zu Training, von Tag zu Tag. Ich will einfach besser werden und meinen Prozess vorantreiben.“ Womit er schon vor der vergangenen Rückrunde begonnen habe, „auch wenn es noch keine Resultate gab“, also jedenfalls nicht solche in Form von Einsätzen.

Carlo Boukhalfa hebt St. Paulis Qualität hervor

Was auch eine für alle Welt ersichtliche Ursache hat. „Man muss einfach sagen, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind, dass wirklich Qualität da ist“, sagt Boukhalfa. „Es ist nicht selbstverständlich, hier jede Woche Spielzeit zu bekommen.“ Dessen sei er sich bewusst. „Ich weiß aber auch, dass ich hier spielen kann. Und jetzt liegt es an mir, den Rest entscheidet der Trainer.“

Eben jener, Fabian Hürzeler mit Namen, hat die Rolle seines beim SC Freiburg ausgebildeten Schützlings neu definiert, betreut ihn jetzt mit offensiveren Aufgaben. „In Regensburg habe ich oft einen Tick weiter vorne gespielt, ich fühle mich da wohl“, gesteht er. Was aber nicht bedeute, die eher defensive Ausrichtung auf der Sechs läge ihm nicht. „Für mich ist es das Wichtigste, auf dem Platz zu stehen. Ich habe schon immer viele Positionen gespielt.“ Polyvalent nennt man das im Fußball, und es ist nicht ausschließlich von Vorteil, vielseitig einsetzbar, aber auf keiner Position die Nummer eins zu sein. „Ich versuche, das als Stärke zu sehen“, erklärt Boukhalfa.

Zu viel nachdenken tut Carlo Boukhalfa nicht gut

Und nicht darauf zu achten, dass die Konkurrenz beim Kiezklub namhaft und renommiert ist. „Ich will das beeinflussen, was ich beeinflussen kann, und mir nicht zu viele Gedanken machen. Das tut einem nicht gut.“ Was auch auf eventuelle Wechselgedanken, die er gar nicht verleugnen kann und will („Nach einer Saison wie der letzten ist es normal, dass man auf solche Gedanken kommt und dass man sprechen muss“), zutrifft. „Solange ich hier unter Vertrag stehe, gebe ich Vollgas“, verspricht Boukhalfa.

Gewachsener Teamgeist beim Kiezklub hilft Carlo Boukhalfa enorm

Was ihm enorm unter die Arme greift, ist das ausgesprochen homogene Miteinander in einer zusammengewachsenen Mannschaft. „Auf jeden Fall ist das so“, weiß er. „Vor allem für einen Spieler wie mich, der kein gutes Jahr hatte, für den es schwierig ist.“ Da helfe es total, ein gutes Team um sich herum zu haben. „Auch wenn du am Wochenende nicht spielst, hast du trotzdem Lust auf Training, und das ist extrem wichtig. Weil: Wenn du dann gebraucht wirst, weißt du, die Jungs wollen mit dir spielen.“

Eine Entwicklung, die bei St. Pauli nicht zufällig diesen Weg genommen hat. „Wir werden dafür auch sensibilisiert“, erläutert Boukhalfa. „Dieser Teamplayer steckt in allen von uns, aber manchmal vergisst man das auch.“ Also macht man jetzt einfach Dinge, wie sich abzuklatschen oder gegenseitig wieder hoch zu helfen, „und wenn du ins Machen kommst, passiert es irgendwann automatisch“.

Komplett ausschließen will Boukhalfa einen Wechsel nicht

Und so ist es zu sehen in jeder der größtenteils langen und intensiven Einheiten, die Boukhalfa aber nichts ausmachen. „Wenn du mit Ball trainierst, fällt es dir leichter“, weiß er. „Und bis jetzt haben wir das ausschließlich gemacht.“ Auch um eventuelle Defizite der Spieler auszumerzen. „Die Handlungsschnelligkeit im letzten Drittel, immer noch zu viele Fehler in engen Spielsituationen, fehlende Klarheit“, monierte Hürzeler in Bezug auf unter anderem Boukhalfa: „Aber die Intensität geht auch er enorm mit.“

Im Moment, schließt Carlo Boukhalfa, versuche er, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Im Idealfall macht er den nächsten, den entscheidenden Schritt beim FC St. Pauli, „aber man weiß eh nie, was passiert. Vor allem nicht im Fußball.“