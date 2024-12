Brutaler Angriff: Ex-St. Pauli-Profi Burgstaller schwer verletzt ins Krankenhaus!

Schockierender Angriff auf einen einstigen Torjäger des FC St. Pauli: Guido Burgstaller wurde mitten in Wien attackiert und schwer verletzt. Der 35-jährige Österreicher erlitt einen Schädelbasisbruch.

Wie sein Verein Rapid Wien mitteilte, griff ein unbekannter Mann ihn in der Wiener Innenstadt an und schlug brutal zu. Burgstaller stürzte und zog sich dabei die schwere Verletzung zu. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, nach ersten Untersuchungen wird er dort auch noch die nächsten Tage bleiben müssen. Auch bei vollständiger Genesung dürfte der Stürmer über Monate hinweg ausfallen.

Wir sind sprachlos und zutiefst betroffen. Guido #Burgstaller wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines körperlichen Angriffs.



Die ganze Rapid-Familie steht dir bei, Burgi! ?



▶️ https://t.co/txWCLNkRCA#SCR2024 pic.twitter.com/oIMaon9pyF — SK Rapid (@skrapid) December 16, 2024

Der in Villach geborene Burgstaller machte sich bei Rapid Wien, dem 1. FC Nürnberg und Schalke 04 einen Namen, bevor er 2020 zum FC St. Pauli wechselte und den Kiezklub mit seinen Toren zur Zweitliga-Herbstmeisterschaft schoss.

Nach 29 Toren in 53 Spielen für St. Pauli kehrte er 2022 zu Rapid zurück, wo er im Sommer seine Karriere beenden wollte. Jetzt stehen andere Dinge im Vordergrund. Rapid Wien wünschte ihm „eine möglichst rasche und komplikationslose Genesung“ und bat darum, die Privatsphäre Burgstallers zu respektieren.