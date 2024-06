Das Interesse von Brighton & Hove Albion an Fabian Hürzeler schlägt erwartungsgemäß hohe Wellen. Der FC St. Pauli hat zu einer Unzeit genau das Problem, dem man mit dem Verzicht auf eine Ausstiegsklausel bei der Vertragsverlängerung mit dem Trainer unbedingt aus dem Weg gehen wollte. Allerdings: Es gibt viele offene Fragen bei der Geschichte, die nach MOPO-Informationen als deutlich fortgeschrittener geschildert wird, als sie wirklich ist. Was man bisher weiß – und was nicht.