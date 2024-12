Er ist Architekt des Status quo beim FC St. Pauli, und das ist etwas, womit man gerne hausieren gehen kann. Seit Juli 2019 bastelt Andreas Bornemann als Sportchef an der Wettbewerbsfähigkeit des Kiezklubs, und dass dies zur Winterpause 2024 bis auf Rang 14 der Bundesliga geführt hat, ist aller Ehren wert. In der MOPO erklärt er sich, seine Arbeit und blickt voraus auf das, was da zeitnah kommen wird – auch mögliche Winter-Transfers.